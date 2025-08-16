◇女子ゴルフツアー NEC軽井沢72 第2日（2025年8月16日 長野県 軽井沢72ゴルフ北C＝6625ヤード、パー72）

18位から出たツアー未勝利の金沢志奈（30＝クレスコ）が7バーディー、1ボギーの66で回り、通算9アンダーで首位と1打差の3位に浮上した。

前半で1つ伸ばすと、10番と14番で4メートルのパットを沈めて、いずれもパー3の12番と17番は「OK」につける一打でバーディー。最終18番も残り158ヤードか7Iで1メートルにつけてバーディー締め。ツアー自己最少スコア66をマークした。

2週前の男子ツアー、リシャール・ミル・チャリティー・トーナメント本戦前に実施されたペアマッチで石川遼と組んで優勝した。

「石川プロはアグレッシブなゴルフをする。私は守りのゴルフで反対のスタイルなので見習いたいと思った」。ツアー20勝の石川に刺激を受け、この日は攻めの意識で7バーディーを積み上げた。

5月のSkyRKBレディースで2位になるなど何度も惜敗を経験した。待望のツアー初優勝へ「伸ばし合いについていけるようにベストを尽くす」と気合を入れた。