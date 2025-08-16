上野大樹が、ミニアルバム『かわりたい』をリリースすることが決定した。本作は、2023年4月にリリースしたメジャーデビューアルバム「新緑」以来、約2年半ぶりのCD作品となる。

2025年の上野大樹のテーマ “change”に合わせて、今の上野自身の想い、変わりたいと願う全ての人に寄り添う作品が完成した。

書き下ろしの新曲5曲を含む今作は、“未来を切り開く葛藤と希望”が描かれており、新たな上野大樹のサウンドと詩世界が詰め込まれた意欲作。

また、上野自身のターニングポイントともなったタイアップ楽曲「あおぞら」をはじめ、昨年ドラマ「アンメット ある脳外科医の日記」オープニング曲として話題を呼んだ「縫い目」、そして同じく昨年Mr.サンデーのエンディングテーマ曲として配信リリースした「此れからの未来」などがCD初収録。

Blu-rayには、リード曲の「dodo」MV、上野大樹が監督した「夜明けをずっと待ってる」MVなど、収録曲のMVを収録。EPの制作に完全密着したMAKING FILMと、2025年に開催したコンセプチュアルなLIVE映像の一部も収録。

また、11月1日からは本作を引っ提げ、全国5都市をまわる約1年ぶりのツアー＜とどけたい -tour-＞の開催が決定している。本ツアーも“change”をテーマに、新たなサウンド、新たなライブ、新たな表現を“とどける”ツアーとなる。

ミニアルバム『かわりたい』

商品形態：全2形態

レーベル：cutting edge

予約：https://uenodaiki.lnk.to/miniALkawaritai 【ミニアルバム+Blu-ray Disc】

品番：CTCR-96130

価格：\5,500(税込) /\5,000(税抜) 収録内容

［CD］

1.夜明けをずっと待ってる

2.dodo

3.縫い目

4.セピア

5.しあわせ

6.あおぞら

7.此れからの未来

8.かわりたい ［Blu-ray］

1.『dodo』Music Video

2.『夜明けをずっと待ってる』Music Video

3.『あおぞら』Music Video

4.『あおぞら』MV MAKING FILM

5.『此れからの未来』Music Video

6.『縫い目』Music Video

7.EP『かわりたい』MAKING FILM

8.『上野大樹 Planetarium Live 星芒 -seibou-』から1曲収録 ※収録楽曲未定

9.『上野大樹 Live at 能楽堂 「緑光憩音 2025夏」』から1曲収録 ※収録楽曲未定 【ミニアルバム】

品番：CTCR-96131

価格：\2,750(税込) /\2,500(税抜) ［CD］

1.夜明けをずっと待ってる

2.dodo

3.縫い目

4.セピア

5.しあわせ

6.あおぞら

7.此れからの未来

8.かわりたい ※「縫い目」「此れからの未来」は、CDにのみ収録 ・CDショップ・ECサイトオリジナル購入者特典

TOWER RECORDS：TOWER RECORDS：スペシャル特典CD

amazon： メガジャケ（ジャケ写同デザイン）

楽天ブックス： A4クリアファイル

セブンネットショッピング：アクリルキーホルダー

上記以外の店舗・ECサイト： スマホサイズステッカー

＜とどけたい -tour-＞

2025年11月1日(土) [神奈川] 横浜ReNY beta 開場17:30/開演18:00

2025年11月3日(月・祝) [福岡] DRUM SON 開場17:00/開演17:30

2025年11月15日(土) [大阪] OSAKA MUSE 開場17:30/開演18:00

2025年11月22日(土) [広島] Yise 開場17:30/開演18:00

2025年11月29日(土) [宮城] 誰も知らない劇場 開場17:30/開演18:00 【チケット】

全公演スタンディング 6,000円(税込)

※入場時ドリンク代別途必要

※お1人様各公演1申込最大4枚まで

※未就学児入場不可 チケット：https://uenodaiki.com/news/detail.php?id=1126952