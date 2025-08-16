上野大樹、約2年半ぶりNEW EP「かわりたい」リリース
上野大樹が、ミニアルバム『かわりたい』をリリースすることが決定した。本作は、2023年4月にリリースしたメジャーデビューアルバム「新緑」以来、約2年半ぶりのCD作品となる。
2025年の上野大樹のテーマ “change”に合わせて、今の上野自身の想い、変わりたいと願う全ての人に寄り添う作品が完成した。
書き下ろしの新曲5曲を含む今作は、“未来を切り開く葛藤と希望”が描かれており、新たな上野大樹のサウンドと詩世界が詰め込まれた意欲作。
また、上野自身のターニングポイントともなったタイアップ楽曲「あおぞら」をはじめ、昨年ドラマ「アンメット ある脳外科医の日記」オープニング曲として話題を呼んだ「縫い目」、そして同じく昨年Mr.サンデーのエンディングテーマ曲として配信リリースした「此れからの未来」などがCD初収録。
Blu-rayには、リード曲の「dodo」MV、上野大樹が監督した「夜明けをずっと待ってる」MVなど、収録曲のMVを収録。EPの制作に完全密着したMAKING FILMと、2025年に開催したコンセプチュアルなLIVE映像の一部も収録。
また、11月1日からは本作を引っ提げ、全国5都市をまわる約1年ぶりのツアー＜とどけたい -tour-＞の開催が決定している。本ツアーも“change”をテーマに、新たなサウンド、新たなライブ、新たな表現を“とどける”ツアーとなる。
ミニアルバム『かわりたい』
商品形態：全2形態
レーベル：cutting edge
予約：https://uenodaiki.lnk.to/miniALkawaritai
【ミニアルバム+Blu-ray Disc】
品番：CTCR-96130
価格：\5,500(税込) /\5,000(税抜)
収録内容
［CD］
1.夜明けをずっと待ってる
2.dodo
3.縫い目
4.セピア
5.しあわせ
6.あおぞら
7.此れからの未来
8.かわりたい
［Blu-ray］
1.『dodo』Music Video
2.『夜明けをずっと待ってる』Music Video
3.『あおぞら』Music Video
4.『あおぞら』MV MAKING FILM
5.『此れからの未来』Music Video
6.『縫い目』Music Video
7.EP『かわりたい』MAKING FILM
8.『上野大樹 Planetarium Live 星芒 -seibou-』から1曲収録 ※収録楽曲未定
9.『上野大樹 Live at 能楽堂 「緑光憩音 2025夏」』から1曲収録 ※収録楽曲未定
【ミニアルバム】
品番：CTCR-96131
価格：\2,750(税込) /\2,500(税抜)
［CD］
1.夜明けをずっと待ってる
2.dodo
3.縫い目
4.セピア
5.しあわせ
6.あおぞら
7.此れからの未来
8.かわりたい
※「縫い目」「此れからの未来」は、CDにのみ収録
・CDショップ・ECサイトオリジナル購入者特典
TOWER RECORDS：TOWER RECORDS：スペシャル特典CD
amazon： メガジャケ（ジャケ写同デザイン）
楽天ブックス： A4クリアファイル
セブンネットショッピング：アクリルキーホルダー
上記以外の店舗・ECサイト： スマホサイズステッカー
＜とどけたい -tour-＞
2025年11月1日(土) [神奈川] 横浜ReNY beta 開場17:30/開演18:00
2025年11月3日(月・祝) [福岡] DRUM SON 開場17:00/開演17:30
2025年11月15日(土) [大阪] OSAKA MUSE 開場17:30/開演18:00
2025年11月22日(土) [広島] Yise 開場17:30/開演18:00
2025年11月29日(土) [宮城] 誰も知らない劇場 開場17:30/開演18:00
【チケット】
全公演スタンディング 6,000円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
※お1人様各公演1申込最大4枚まで
※未就学児入場不可
