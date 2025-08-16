首位・鹿島、終盤の舩橋弾でドローに持ち込む…天皇杯のリベンジ狙った福岡は逃げ切れず
[8.16 J1第26節 鹿島 1-1 福岡 メルスタ]
J1リーグは16日、第26節を各地で開催し、メルカリスタジアムでは鹿島アントラーズとアビスパ福岡が対戦。後半5分に福岡が先制するも、39分に鹿島が追い付いて試合は1-1のドローに終わった。
2連勝を飾って首位に再浮上した鹿島は第25節FC東京戦(○1-0)から先発3人を入れ替え、MF樋口雄太、MF柴崎岳、DF濃野公人らを先発起用。一方、ここ7戦無敗(3勝4分け)の福岡は第25節川崎F戦(○5-2)から先発1人を入れ替え、MF前嶋洋太らがスターティングメンバーに名を連ねた。
10日の天皇杯4回戦で対峙した両チーム。同試合では鹿島が延長戦の末に3-2の勝利を収めている。
前半2分にファーストシュートを放ったのは、天皇杯のリベンジを狙う福岡だった。自陣でパスカットをしたMF藤本一輝がドリブルで運び、PA内まで持ち込んで左足のフィニッシュ。23分には左サイドのDF安藤智哉が送ったクロスをファーサイドの前嶋が落とし、FW紺野和也が右足で狙うもジャストミートさせられなかった。
さらに34分、FW碓井聖生のパスからPA内右に侵入した紺野が左足のシュートを放つが、GK早川友基に右手1本で弾き出されてしまった。
0-0のまま後半を迎えると、5分に福岡が試合を動かす。安藤とのパス交換でPA内左に侵入した藤本がグラウンダーのクロスを供給すると、碓井が右足で押し込んでスコアを1-0とした。
1点のビハインドを背負った鹿島は10分、MF松村優太、MF舩橋佑、MF知念慶の3枚を投入。さらに17分、12日に横浜FMからの加入が発表されたばかりのFWエウベル、24分にはFW田川亨介をピッチへと送り込んで状況を打開しようと試みる。
25分には左サイドからFW鈴木優磨が送った弾道の低いクロスに松村が飛び込むも、ヘディングで合わせたシュートはゴール右に外れた。しかし、39分、相手の中途半端になったクリアに走り込んだ舩橋が右足のシュートで豪快に叩き込み、鹿島が試合を振り出しに戻した。
その後はともに勝ち越しゴールを狙うが、粘り強く対応する相手守備を攻略し切れず。1-1のまま試合終了のホイッスルが吹かれた。勝ち点1の上積みに終わった鹿島は、他会場の結果次第で首位陥落の可能性がある。
