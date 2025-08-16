DOPING PANDA、セルフマネジメントチーム立ち上げ＋『YELLOW FUNK』再現公演決定
DOPING PANDAがセルフマネジメントチーム“Yellow Funk Agency”の立ち上げと、Taro Hojo(B)の同チームCEO就任を発表した。
Yellow Funk Agency発足に伴いTaro CEOより、解散前のラストアルバム『YELLOW FUNK』の再現ライブ開催が発表となった。同公演は、9月から始まるアルバム『in my mind』リリースツアーの10月19日の大阪・梅田QUATTARO公演が、ツアーファイナルおよび『YELLOW FUNK』再現というダブルコンセプトライブとして開催されるというものだ。
また、8月20日にはアルバム『in my mind』より「you were just watchin’ me」が先行配信されることも決定した。同楽曲は解散前にリリースされた「I was just watchin’ me」のアンサーソングとして届けられる。
■先行配信「you were just watchin’ me」
2025年8月20日(水)配信開始
配信リンク：https://dopingpanda.lnk.to/you_were_just_watchin_me
■アルバム『in my mind』
2025年9月10日(水) 発売
予約リンク：https://www.rocket-exp.com/dopingpanda
【CD】SLRL-10151(TGCS-13707) 3,500円(+税)
※デジパック
▼CD収録曲
01 2043
02 utopia
03 Darlin’ I love you
04 escape
05 starlight you up
06 the compozaz
07 remnant
08 I wander
09 you were just watchin’ me
10 in my mind
●特典
・DOPAMANIA CLUB会員特典：直筆サイン入りアナザージャケット
・DOPAMANIA CLUB会員限定バンドルセット：Acoustic ver.収録CD(3曲入り) / 直筆サイン入りアナザージャケット￥5,500(税込)
・一般特典：7インチサイズジャケット
・一般バンドルセット：メンバーアクリルスタンドセット/7インチサイズジャケット ￥6,000(税込)
■全国ツアー＜mugendai THE CARNIVAL 2025＞
07月20日(日) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA
open17:00 / start17:30
※対バン：ASPARAGUS
07月21日(月/祝) 栃木・宇都宮HEAVEN’S ROCK VJ-2
open16:30 / start17:00
07月26日(土) 京都・磔磔
open17:00 / start17:30
07月27日(日) 石川・金沢vanvan V4
open16:30 / start17:00
09月15日(月/祝) 北海道・札幌cube garden
open15:30 / start16:00
※サブタイトル：GIG for in my mind
09月27日(土) 福岡・福岡DRUM Be-1
open17:00 / start17:30
※サブタイトル：GIG for in my mind
09月28日(日) 山口・周南LIVE rise
open16:30 / start17:00
※対バン：フルカワユタカ(バンドセット)
※サブタイトル：and I’m a ROCKSTAR
10月11日(土) 静岡・静岡UMBER
open17:00 / start17:30
※サブタイトル：GIG for in my mind
10月12日(日) 福島・郡山HIPSHOT JAPAN
open15:30 / start16:00
※サブタイトル：GIG for in my mind
10月19日(日) 大阪・UMEDA CLUB QUATTRO
open16:15 / start17:00
※サブタイトル：GIG for in my mind
11月16日(日) 東京・Zepp Shinjuku
open17:00 / start18:00
※対バン：ACIDMAN
※サブタイトル：RE answer
▼チケット
通常：5,500円(税込+1Drink代別)
オールスタンディング U-18：3,000円(税込＋1Drink代別)
※18歳以下対象、当日身分証確認有
受付URL：https://eplus.jp/dopingpanda/
（問）Yellow Funk Agency：yfa@dopingpanda.com
