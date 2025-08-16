相葉雅紀、『24時間テレビ』で保護犬トリミング！ 飼育放棄の犬をドリームチームで緊急レスキュー
8月30・31日の『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』（日本テレビ系）内で放送される『相葉保護犬トリミング特別編』の詳細が発表された。今回は相葉雅紀がヒロミ、椎名桔平と共に、飼育放棄された犬のレスキューに取り組む。
【写真】相葉雅紀、カニを触れずショック「ゾワゾワした感じが耐えられなかった」
相葉雅紀が保護犬トリミングの活動に携わって、今年で8年目。この活動には、ただワンちゃんの体をキレイにするだけではなく、「どんな性格なのか？」「どんなトラウマを抱えているのか？」情報がないことも多い保護犬について“知る”ことで、次の新しい家族につなげていく狙いも。
今回は、相葉が24時間テレビならではの頼もしい助っ人と一緒にワンちゃんをレスキュー。その助っ人とは、ヒロミ、そして、俳優・椎名桔平。ヒロミはこれまでにも相葉のトリミングにお手伝いで参加してきたが、椎名桔平は初参加。実はパピーウォーカー（盲導犬になるための子犬を預かって、愛情をかけて育てるボランティア）の経験もある椎名が、今回どのように保護犬たちと向き合うのか？
犬を愛するドリームチームの3人が向かった先は、宮崎県の山奥にある古びた犬舎。そこには、飼い主が飼いきれなくなった14匹もの犬が。3人は、人におびえるワンちゃんたちに寄り添ってきれいにトリミングしていくのが目標だが、果たしてレスキューはうまくいくのか？これまでにないほどの苦戦を強いられる相葉やヒロミ、そして保護犬トリミング初挑戦の椎名が、ワンちゃんたちの思いをくみとり、愛を届けていく。
さらにトリミング作業ではサンシャイン池崎も合流。私生活では保護猫を預かりお世話している池崎が今回はどんな活躍を見せるのか？
『24時間テレビ48‐愛は地球を救う‐』は、日本テレビ系にて8月30・31日放送。
【写真】相葉雅紀、カニを触れずショック「ゾワゾワした感じが耐えられなかった」
相葉雅紀が保護犬トリミングの活動に携わって、今年で8年目。この活動には、ただワンちゃんの体をキレイにするだけではなく、「どんな性格なのか？」「どんなトラウマを抱えているのか？」情報がないことも多い保護犬について“知る”ことで、次の新しい家族につなげていく狙いも。
犬を愛するドリームチームの3人が向かった先は、宮崎県の山奥にある古びた犬舎。そこには、飼い主が飼いきれなくなった14匹もの犬が。3人は、人におびえるワンちゃんたちに寄り添ってきれいにトリミングしていくのが目標だが、果たしてレスキューはうまくいくのか？これまでにないほどの苦戦を強いられる相葉やヒロミ、そして保護犬トリミング初挑戦の椎名が、ワンちゃんたちの思いをくみとり、愛を届けていく。
さらにトリミング作業ではサンシャイン池崎も合流。私生活では保護猫を預かりお世話している池崎が今回はどんな活躍を見せるのか？
『24時間テレビ48‐愛は地球を救う‐』は、日本テレビ系にて8月30・31日放送。