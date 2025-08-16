元NFLのチアリーダーで絶大な人気を誇る美人レスラーが、初の大一番をセルフ・レポート。ビッグマッチを控えるスーパースターたちの多忙な一日を紹介する貴重な動画が話題を集めている。

【映像】すっぴんでトレーニングに励む姿も…美女レスラーの赤裸々密着動画

WWEの女子スーパースター、マキシン・デュプリが自身のInstagramを更新。最新の「RAW」でのタイトルマッチの舞台裏を紹介し、華やかな人気レスラーの意外にもタフな一日が反響を呼んでいる。

この日、女子インターコンチネンタル王者のベッキー・リンチに挑戦したマキシン。長年レスラーとしては“落ちこぼれ”と呼ばれてきた彼女にとって、突然訪れた初のシングル王座への挑戦権だった。

朝8時半、空港そばのホテルから「運命の日」をレポート開始。ジムでのトレーニングを欠かさず、軽いエクササイズを経てカナダ・モントリオールの会場へと移動（約3時間）。夜8時45分、試合直前にはユニットの“盟友”戸澤陽と気合の記念撮影を行い、9時30分にタイトルマッチへ臨んだ。

試合では、女子タイトルグランドスラム達成者のレジェンド・ベッキーに健闘したものの惜しくも敗戦。マキシンの挑戦の一日は、23時30分に終了した。敗戦後には「努力の結果は報われなかったが、すぐに練習に戻るだけよ」とポジティブなコメントを残した。

朝からほぼ一日かけてのVlogに、ファンからは「ファンとして誇りに思う」「次こそチャンピオン」「結果はどうであれ素晴らしかった」と労いの声が多数。同僚レスラーで“筋肉女子”としてお馴染みのジョーディン・グレースからは「OK、ベイビー、もっと長くバーベルをあげなきゃダメよ！絶対強くなる」と叱咤激励の声も寄せられた。「ルックスは抜群、華はあるけどプロレス音痴」と言われ続けてきた彼女だが、そのポテンシャルを解き放つきっかけとなる試合になったようだ。

