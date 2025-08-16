声優・田中ちえ美の2nd写真集が、10月6日（月）に発売されることが決定した。

『田中ちえ美2nd写真集（仮）』

前作『田中ちえ美1st写真集 未確認』から2年ぶりとなる本作は、西洋と東洋の文化が混在するきらびやかな街・マカオを舞台に撮影され、大人の女性へと成長した彼女の新たな魅力が詰まった一冊に。

“素”の彼女の表情を切り取った前作での経験を経て、田中が今回表現するのは、大人の魅力。初挑戦となるランジェリーカットに加え、より繊細で内面的な美しさを引き出すデザインの水着姿も披露。等身大の彼女が持つ美しさを、最大限に捉えたカットにも注目だ。

きらびやかなマカオの夜から、歴史を感じさせる石畳の路地、そして美しい湖畔まで、さまざまなロケーションで撮影を敢行。これまで秘めていた「オトナの色気」を開花させている。

発売は本人の誕生日当日でもある10月6日（月）。先行カットでは、初挑戦となるランジェリー姿も公開された。

田中ちえ美 コメント

田中ちえ美です！

このたび、私の写真集第2弾を発売させていただくことになりました！！

わー！うれしい！本当にうれしいです！

前回の写真集から約2年。

この2年間での経験や変化、そして今の私ができる大人の一面をたっぷり詰め込みました!!

今回の撮影は初めてのマカオ！

私自身の「こうしてみたい！」というアイデアをたくさん取り入れていただき、スタッフの皆さんと一緒に、一冊まるごと「今の私」を作り上げました。

今まで見せたことのない表情や雰囲気もたくさん詰まっているので、ぜひ一緒に旅をしている気持ちで楽しんでください！♡

よろしくお願いいたします!!

＜田中ちえ美 プロフィール＞

たなか・ちえみ

10月6日生まれ。静岡県出身。ステイラック所属。代表作にアニメ『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』（天王寺璃奈）、『キャッチ！ティニピン』（ローミー）、『4人はそれぞれウソをつく』（リッカ）、『サクラクエスト』（織部凛々子）ほか。

X：@t_chiemi1006

Instgram：@chiemi._.tanaka

書誌情報

『田中ちえ美2nd写真集（仮）』

発売日：2025年10月6日（月）

定価：3,850円（税込）

仕様：A4判 112ページ

撮影：桑島智輝

編集：声優グランプリ

発行：イマジカインフォス

発売：主婦の友社

