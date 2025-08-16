◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人０―３阪神（１６日・東京ドーム）

巨人のドラフト５位ルーキー・宮原駿介投手が１軍に緊急昇格して即プロ初登板。阿部監督から投げっぷりの良さを評価され、１回１安打無失点で上々のデビューを果たした。

本来は背番号５７だが「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催された一戦で全員が長嶋さんの背番号「３」のユニホームを着用。３点ビハインドの９回から登板し、小幡からプロ初三振を奪うなど最速１４７キロの直球主体で攻めた。「このような日に初登板できたことは、僕としてもすごく光栄というか。そこで０で抑えられてよかった。（背番号３も）本当にありがたいというか、巡り合わせってすごいなと思いました」と目を輝かせた。

前日にイニングまたぎをした横川がベンチ外となり、阪神に左打者が多いことから、同じ左のリリーフとして宮原の緊急昇格が決まった。「朝言われて『え！？』って。寮にいて、ウエート（トレ）しようとしたら呼ばれて。急いで着替えて向かった感じです」。移動の車内で両親や祖父母、これまでお世話になった人たちにも連絡し「それでいろいろな話もできたので、落ち着いていけたのかなって」と大急ぎで東京ドームへ。到着したころには１軍練習も終了。「あとは自分で準備して試合を迎えた」と当時の状況を明かした。

東海大静岡キャンパスから入団し、ファームで２６試合に登板して防御率１・５３と安定した成績を残してきた。「声援があったほうがあまり緊張しないというか、無駄なことを考えずにいけたので。（捕手）岸田さんのリードありきでしたけど、しっかり自分のボールを投げようと。この場（１軍）で投げるためにずっとやっていたので、投げられて本当によかったなと思います」と振り返った。

杉内俊哉投手チーフコーチも「良かったですね。監督もそれ（投げっぷりの良さ）は言ってました。まだまだコントロールはアバウトですけど、１軍でいろいろ経験しながら、自分に足りないもの、通用したものを自信にしてくれたらいい」と評価した。