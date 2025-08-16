『銀魂』イベントで『鬼滅の刃』ネタ 杉田智和、悲鳴嶼行冥の“拝みポーズ”で観客爆笑
声優の杉田智和、阪口大助、釘宮理恵、千葉進歩、中井和哉、鈴村健一、太田哲治、高橋美佳子、『銀魂』キャラクターのエリザベスが16日、都内で行われた『銀魂まるちばーす祭り』に参加。完全新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』が2026年に公開されることが発表された。
【写真】悲鳴嶼さんポーズ（笑）観客爆笑 『鬼滅の刃』ネタした杉田智和
イベントの冒頭、杉田は出演している『鬼滅の刃』の担当キャラ・悲鳴嶼行冥の“拝みポーズ”で登場。今やおなじみとなっている勝手な『鬼滅の刃』×『銀魂』のコラボに会場には笑いが起きていた。
天の声は長谷川泰三役の立木文彦（録音）が担当。立木の影ナレで“まるちばーす”と“ランディ・バース”をかけたネタを披露したが、ややスベり。阪口は「オープニングの説明で、まるちばーすが何なのかまったくわかりませんでした。どころかランディ・バースで大スベりしてましたね。ランディ・バース、わかる人います？」と苦笑いし、杉田は「『燃えろ！！プロ野球』でバントでホームラン打つ人」と若いファンを置いてきぼりにしたトークをしていた。
そんな中、イベントが終わろうとした瞬間、『銀魂20周年プロジェクト』の最後の大発表として、2026年に『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』が劇場公開されることが決まった。あわせて空知氏描き下ろしのティザービジュアル、特報映像も公開となった。
『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の物語の舞台は地下遊郭都市・吉原。“夜王”鳳仙に支配され、光を失ったこの街に足を踏み入れるのは、万事屋の3人、銀時・新八・神楽。「お前にゃ俺の火は消せねェよ。俺達の火は消せやしねェ。」と銀時のアツいせりふから始まる特報映像には、銀時、新八、神楽の万事屋メンバーのほか、月詠、晴太、日輪、神威、鳳仙といった“吉原炎上篇”に登場するキャラクターたちが登場。
さらに原作ではこのエピソードに登場しなかった攘夷志士でかつての銀時の盟友・桂や、真選組の近藤・土方・沖田・山崎の姿まで。また、映像のラストでは、鬼気迫る炎の中で静かに立ち上がる銀時の姿が描かれ、激しいバトルと魂のぶつかり合い、劇場版ならではのスケールと新たなドラマが垣間見える内容に。銀魂史上最も熱いエピソード、進化した迫力の映像を映画館で楽しめる。
原作者の空知氏が新たに描き下ろしたティザービジュアルも解禁。火の粉が舞う中、口元にわずかな笑みを浮かべた銀時の横顔が印象的な、静謐さと気迫を併せ持つ1枚に仕上がり、銀時の燃え上がる闘志を感じさせるビジュアルとなっている。
『銀魂』は、2003年12月から『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載がスタートした空知英秋氏による漫画で、架空の江戸を舞台に「天人」と呼ばれる異星人らによって支配された世界で、何でも屋の坂田銀時とそれを取り巻く人々が織りなすSF時代劇コメディー。
19年6月に完結し、コミックスは累計7300万部を突破する人気作品で、06年4月にテレビ東京系でアニメの放送がスタートし、これまでに第4期まで放送されており、劇場アニメも公開されている。
今回開催された『銀魂まるちばーす祭り』は、アニメ『銀魂』キャストが集結するスペシャルイベントで、杉田は坂田銀時、阪口は志村新八、釘宮は神楽、千葉は近藤勲、中井は土方十四郎、鈴村は沖田総悟、太田は山崎退、高橋はお通ちゃんこと寺門通の声を担当している。
