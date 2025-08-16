　8月12日～15日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　市場　決算期　 修正前　 修正後　修正率　更新日
<4255> ＴＨＥＣＯＯ　東Ｇ　 25/12　　　　2　　　 75　3650.0　 8/13
<7359> 東京通信Ｇ　　東Ｇ　 25/12　　　100　　　630　 530.0　 8/14
<7062> フレアス　　　東Ｇ　 26/ 3　　　 94　　　287　 205.3　 8/14
<2330> フォーサイド　東Ｓ　 25/12　　　153　　　364　 137.9　 8/13
<6574> コンヴァノ　　東Ｇ　 26/ 3　　 1520　　 3035　　99.7　 8/14
<3047> トラックワン　福Ｑ　 25/12　　　156　　　310　　98.7　 8/12
<7273> イクヨ　　　　東Ｓ　 26/ 3　　　436　　　793　　81.9　 8/14
<325A> テンシャル　　東Ｇ　 25/ 8　　　646　　 1139　　76.3　 8/15
<2597> ユニカフェ　　東Ｓ　 25/12　　　460　　　800　　73.9　 8/14
<153A> カウリス　　　東Ｇ　 25/12　　　252　　　400　　58.7　 8/14

<4301> アミューズ　　東Ｐ　 26/ 3　　 2520　　 3800　　50.8　 8/14
<9887> 松屋フーズ　　東Ｐ　 26/ 3　　 3200　　 4800　　50.0　 8/12
<3913> ＧｒｅｅｎＢ　東Ｇ　 25/12　　　 75　　　109　　45.3　 8/14
<1384> ホクリヨウ　　東Ｓ　 26/ 3　　 2230　　 2990　　34.1　 8/13
<3479> ＴＫＰ　　　　東Ｇ　 26/ 2　　 6000　　 8000　　33.3　 8/14
<9271> 和心　　　　　東Ｇ　 25/12　　　389　　　510　　31.1　 8/13
<7044> ピアラ　　　　東Ｓ　 25/12　　　243　　　317　　30.5　 8/14
<9553> マイクロアド　東Ｇ　 25/ 9　　　364　　　468　　28.6　 8/14
<4691> ワシントンＨ　東Ｓ　 26/ 3　　 2040　　 2460　　20.6　 8/14
<5137> スマートＤ　　東Ｇ　 25/ 9　　　288　　　346　　20.1　 8/13

<6039> 動物高度医療　東Ｇ　 26/ 3　　　725　　　857　　18.2　 8/14
<3968> セグエＧ　　　東Ｐ　 25/12　　 1260　　 1480　　17.5　 8/13
<4346> ＮＥＸＹＺ．　東Ｓ　 25/ 9　　 1500　　 1750　　16.7　 8/14
<1663> Ｋ＆Ｏエナジ　東Ｐ　 25/12　　 8600　　10000　　16.3　 8/12
<4074> ラキール　　　東Ｇ　 25/12　　　785　　　909　　15.8　 8/12
<7936> アシックス　　東Ｐ　 25/12　 115000　 131000　　13.9　 8/13
<7685> バイセル　　　東Ｇ　 25/12　　 6970　　 7900　　13.3　 8/14
<4374> ロボペイ　　　東Ｇ　 25/12　　　611　　　685　　12.1　 8/12
<2124> ジェイエイシ　東Ｐ　 25/12　　10000　　11200　　12.0　 8/12
<3904> カヤック　　　東Ｇ　 25/12　　　450　　　500　　11.1　 8/14

<7383> ネットプロ　　東Ｐ　 26/ 3　　 2440　　 2680　　 9.8　 8/14
<3001> 片倉　　　　　東Ｓ　 25/12　　 5500　　 6000　　 9.1　 8/12
<4071> ＰＡコンサル　東Ｐ　 25/ 9　　 5600　　 6050　　 8.0　 8/13
<9830> トラスコ中山　東Ｐ　 25/12　　21170　　22752　　 7.5　 8/12
<3925> ダブスタ　　　東Ｐ　 26/ 3　　 1980　　 2080　　 5.1　 8/13
<4172> 東和ハイシス　東Ｓ　 25/ 9　　　600　　　616　　 2.7　 8/12
<9564> ＦＣＥ　　　　東Ｓ　 25/ 9　　　915　　　925　　 1.1　 8/12
<6361> 荏原　　　　　東Ｐ　 25/12　 100600　 101500　　 0.9　 8/14

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース

株探ニュース