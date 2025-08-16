今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (8/12～8/15 発表分)
8月12日～15日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<4255> ＴＨＥＣＯＯ 東Ｇ 25/12 2 75 3650.0 8/13
<7359> 東京通信Ｇ 東Ｇ 25/12 100 630 530.0 8/14
<7062> フレアス 東Ｇ 26/ 3 94 287 205.3 8/14
<2330> フォーサイド 東Ｓ 25/12 153 364 137.9 8/13
<6574> コンヴァノ 東Ｇ 26/ 3 1520 3035 99.7 8/14
<3047> トラックワン 福Ｑ 25/12 156 310 98.7 8/12
<7273> イクヨ 東Ｓ 26/ 3 436 793 81.9 8/14
<325A> テンシャル 東Ｇ 25/ 8 646 1139 76.3 8/15
<2597> ユニカフェ 東Ｓ 25/12 460 800 73.9 8/14
<153A> カウリス 東Ｇ 25/12 252 400 58.7 8/14
<4301> アミューズ 東Ｐ 26/ 3 2520 3800 50.8 8/14
<9887> 松屋フーズ 東Ｐ 26/ 3 3200 4800 50.0 8/12
<3913> ＧｒｅｅｎＢ 東Ｇ 25/12 75 109 45.3 8/14
<1384> ホクリヨウ 東Ｓ 26/ 3 2230 2990 34.1 8/13
<3479> ＴＫＰ 東Ｇ 26/ 2 6000 8000 33.3 8/14
<9271> 和心 東Ｇ 25/12 389 510 31.1 8/13
<7044> ピアラ 東Ｓ 25/12 243 317 30.5 8/14
<9553> マイクロアド 東Ｇ 25/ 9 364 468 28.6 8/14
<4691> ワシントンＨ 東Ｓ 26/ 3 2040 2460 20.6 8/14
<5137> スマートＤ 東Ｇ 25/ 9 288 346 20.1 8/13
<6039> 動物高度医療 東Ｇ 26/ 3 725 857 18.2 8/14
<3968> セグエＧ 東Ｐ 25/12 1260 1480 17.5 8/13
<4346> ＮＥＸＹＺ． 東Ｓ 25/ 9 1500 1750 16.7 8/14
<1663> Ｋ＆Ｏエナジ 東Ｐ 25/12 8600 10000 16.3 8/12
<4074> ラキール 東Ｇ 25/12 785 909 15.8 8/12
<7936> アシックス 東Ｐ 25/12 115000 131000 13.9 8/13
<7685> バイセル 東Ｇ 25/12 6970 7900 13.3 8/14
<4374> ロボペイ 東Ｇ 25/12 611 685 12.1 8/12
<2124> ジェイエイシ 東Ｐ 25/12 10000 11200 12.0 8/12
<3904> カヤック 東Ｇ 25/12 450 500 11.1 8/14
<7383> ネットプロ 東Ｐ 26/ 3 2440 2680 9.8 8/14
<3001> 片倉 東Ｓ 25/12 5500 6000 9.1 8/12
<4071> ＰＡコンサル 東Ｐ 25/ 9 5600 6050 8.0 8/13
<9830> トラスコ中山 東Ｐ 25/12 21170 22752 7.5 8/12
<3925> ダブスタ 東Ｐ 26/ 3 1980 2080 5.1 8/13
<4172> 東和ハイシス 東Ｓ 25/ 9 600 616 2.7 8/12
<9564> ＦＣＥ 東Ｓ 25/ 9 915 925 1.1 8/12
<6361> 荏原 東Ｐ 25/12 100600 101500 0.9 8/14
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース
株探ニュース