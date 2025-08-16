

デジタル写真集を振り返る（左から）水原ゆき、伊藤優衣、長谷川かすみ

都合の良すぎるシチュエーションに思わず「あざす。」とつぶやくSNS話題のショートドラマ『俺達のあざす。』と『週プレ』がコラボし、撮り下ろしたデジタル写真集『会社の同僚3人と社員研修で温泉旅館に来た結果』が2025年6月期の『週プレ グラジャパ！』デジタル写真集マンスリーランキングで堂々1位に！

しかも、同時にリリースされた、伊藤優衣 、水原ゆき、長谷川かすみら出演者たちによるソロ写真集『会社の脈あり後輩の家に呼ばれたと思ったら』（伊藤）、『会社の元カノ先輩の家に久々泊まることになった』（水原）、『会社の友達以上恋人未満な同期の家で朝ご飯を食べた』（長谷川）もすべてベスト10以内にランクイン！

そこで、この快挙を記念して伊藤、水原、長谷川の3名に週刊プレイボーイの公式YouTubeチャンネルのコンテンツ『デジタル写真集、本人が語ってみた！』に登場してもらった。

『本人が語ってみた！』は、人気女優やタレント、アイドルが、自身のデジタル写真集について撮影エピソードを織り交ぜながら解説するプログラム。このインタビューでは、動画に収録しきれなかった撮影裏話をお届けする。

【写真】3人のセクシーな浴衣姿

＊ ＊ ＊

――皆さん3人がそろって出演する『俺達のあざす。』デジタル写真集『会社の同僚3人と社員研修で温泉旅館に来た結果』が、グラジャパ！ マンスリーアワードの2025年6月期で1位を獲得！ また同時発売されたみなさん個々のデジタル写真集もすべてベスト10以内にランクイン。そこで「語ってみた」では『会社の〜』と、個々のデジタル写真集についてお気に入りのカットを選んでいただきました。まず最初に、そもそも『俺達のあざす。』とは何かを話してもらってもいいですか？

水原（以下、ゆき） 説明しまーす！ 『俺達のあざす。』というのは、POV視点（一人称視点）で男女の恋愛間の「あるある」を切り取ったショートドラマです。自分が主人公になったかのように感情移入したり、または「こんなのあるかいな！」ってツッコミんだり、自由に楽しめるストーリーが特徴。そして最後には思わず「あざす。」って言ってしまうような、嬉しい展開が魅力のコンテンツです！ TikTokやインスタグラム、YouTubeで楽しめるので、まだ見たことがない方はぜひ！



水原ゆき

伊藤（以下、ゆい） それぞれのストーリーに対し、ファンの方がコメントでツッコミを入れてくださるので、それらを見ながら試聴しても楽しいと思います。

長谷川（以下、かすみ） ちなみに高校生バージョンの「僕達のあざす。」という妹分コンテンツも展開中です。そちらは"甘酸っぱいキュンキュンあざす。"。私たちは、"アラサーあざす。"かな。

――SNSで展開されているということで、気軽に楽しめますよね。

ゆき 「電車移動中に見れるのがいい」とか、「ちょっとした空き時間についつい見ちゃう」とは、よく言ってもらいます。

――デジタル写真集『会社の同僚3人と社員研修で温泉旅館に来た結果』は、どんなところが見どころですか？

ゆき 本当に同じ会社で働いている女子と旅館に社員研修に来たんじゃないかなって思える、リアルさです。

ゆい 今回の写真集は『俺達のあざす。』の「オフィス編」とのコラボで、「オフィス編」の動画はオフィスが舞台だからスーツ姿ですけど、写真集では浴衣姿や水着姿という、旅行ならでは服装も見どころです。



『会社の同僚3人と社員研修で温泉旅館に来た結果』（撮影／中山雅文）より

かすみ 実際に社員研修に行ったとしても見れない姿が写っているので、女性たちの裏側を覗き見している感覚にもなれるんじゃないかなって。

――楽しみ尽くすためには、自分と3人は会社の同僚なんだというモードに没入することが大事になりますよね。

ゆい その通りです！ まずはオフィス編の動画を見てから写真集を見るとより楽しめるはずです！

――それぞれのソロ写真集、ゆいさんの『会社の脈あり後輩の家に呼ばれたと思ったら』、ゆきさんの『会社の元カノ先輩の家に久々泊まることになった』、かすみさんの『会社の友達以上恋人未満な同期の家で朝ご飯を食べた』も好評です。

ゆい タイトルだけで中身が見たくなるというか、想像力が刺激されますよね。もちろんいつも応援してくださっている方にも楽しんでほしいし、初めましての方にとっても目まぐるしい日々の中での息抜き、癒しになれたら。演ってる自分自身でも思うくらい、『俺達のあざす。』での私たちは本当に優しいので（笑）。



伊藤優衣

ゆき どの写真集も、見てくださる側のことをしっかり考えたストーリーが展開されているんです。写真と一緒にセリフが盛り込まれてもいるし、他の写真集とはまた違う良さがあると思いますね。私の場合は、元カノ先輩として、元カレ後輩のお家に行ったときのラフな感じとか、逆に私の部屋に元カレ後輩が来たときのほっとした様子とか、言ってみれば、ふたりの関係性を含めて撮っていただいているのが、今回の写真集の面白さです。

かすみ 私は会社の友達以上恋人未満の同期として朝ご飯を食べているんですけど、会社では見れないプライベートな表情だったり、朝起きたときのシチュエーションに没頭しながら、その関係性を楽しんでもらえたらと思います！

――3人の写真集では静岡県・沼津でロケしましたが、プライベートで皆さんでどこか旅行へ出かけるなんてことはありますか？

かすみ 今のところはないですね。撮影で一緒にワイワイ楽しくやって、終わったあとにご飯に行くことはあるけど。

ゆい こないだ撮影でバーベキューをしたときは、ちょっとだけプライベートな旅行感もあって楽しかったけどね！

ゆき もし3人で旅行に行って、そこで動画を撮ってアップできたら、すごいお得感がありますね（笑）。

ゆい だったら福岡に行きたいなー。昔から行ってみたいんですよ。

かすみ 私の地元です！ 是非、福岡は来てほしい！

ゆき 『俺達のあざす。』のプロデューサーの文太くんも福岡出身だし、いつか行ってみたいね！

かすみ 私はゆいちゃんに韓国を案内してほしい。

ゆき 何度も行っていて、韓国旅行マスターだもんね！

ゆい もちろん、ぜひ！

ゆき そんな感じで、私たち3人はどこでも行くし、どんな設定でも演じきるので、またグラビア撮影の機会をお願いします！

――ところで、巷の男性をメロメロにする『俺達のあざす。』を始めてから男性に対する意識に変化はありましたか？

かすみ 変化ってほどではないけど、少しわかってきたというか。じつを言うと最初の頃は、動画を撮るときにめっちゃ恥ずかしかったんですよ。でも今は慣れてきたし、むしろ男心を勉強させてもらっています。こういう表情をしたり、こういう言い方をしたら男の人はうれしいのかな、みたいな（笑）。



長谷川かすみ

――じゃあ、何を言ったら男性が喜ぶかが今は身についた？

かすみ そういう言い方をしたら、私が男心をもてあそんでるみたいじゃないですか（笑）！

ゆき でも、講習会とかできそうじゃない？

ゆい モテ講座みたいなね。

――学んでいる中で、男性心理の理解度は上がっている？

かすみ まだまだですよ（笑）。動画で演技のディレクションをされるたびに、まだ完璧にはわかりきれてないんだなって思います。

ゆき ここまでは笑顔少なめで、その先はちょっと笑顔でとか、動画撮影のときは男性目線で細かくディレクションされるからね。

かすみ 男心ってむずかしいですよねー。

ゆい でも、『俺達のあざす。』を通して、男の人は女性と2人だけの内緒話とか、女性から「一緒どっか行こ！」って言われるのが好きなのはわかった（笑）。

――今後の『あざす。』ついては、どんなことを考えていますか？

かすみ ずっとやりたいと思ってたんですけど、8月23日にリアルイベントがとうとう実現するんです！

ゆき 私たちの動画に対して、直接会って「あざす。」と言いたいってコメントも多かったから、それが現実になるっていう。シンプルにファンの方にも会いたかったし、すごくうれしいよね。

ゆき リアルイベントはこれからもやっていきたいですけど、動画では連続ドラマ的な展開をしてみるとか？ 伏線を張りながら20話、30話と続いていくストーリーがあっても面白そう！



かすみ LINEスタンプも作りたいよね！ 「一緒どっか行こ！」って（笑）。

ゆい そのスタンプをいろんな女子に多用してもらいたい！

――ちなみに、普段のみなさんは「あざす。」って言うんですか？

かすみ 逆に言いにくくなりました。むしろ、ちゃんと「ありがとうございます！」って言っちゃいます（笑）。

ゆき 自分では言わなくなったけど、自分たちと関係ない人が「あざす。」って言ってると、つい見ちゃうときはありますね。

ゆい それ、めっちゃわかる！

――ということで、今回はありがとうございました！

ゆい＆ゆき＆かすみ あざす！

●伊藤優衣

1994年4月26日生まれ 群馬県出身

身長156cm

趣味：猫好き

○ライブ・スペクタクル『NARUTO -ナルト-』（春野サクラ役）などに出演。

●水原ゆき

1987年12月14日生まれ 神奈川県出身

身長160cm

趣味：ゴルフ

○舞台『最終兵器ピノキオ』（2025年5月）などに出演。

●長谷川かすみ

1992年10月2日生まれ 福岡県出身

身長167cm

趣味：水族館巡り

○『王様戦隊キングオージャー』（モルフォーニャ役）などに出演。



『会社の同僚3人と社員研修で温泉旅館に来た結果』

伊藤優衣 長谷川かすみ 水原ゆき

撮影：中山雅文

価格：￥1,650（税込）



『会社の脈あり後輩の家に呼ばれたと思ったら』

伊藤優衣

撮影：中山雅文

価格：￥1,650（税込）



『会社の元カノ先輩の家に久々泊まることになった』

水原ゆき

撮影：中山雅文

価格：￥1,650（税込）



『会社の友達以上恋人未満な同期の家で朝ご飯を食べた』

長谷川かすみ

撮影：中山雅文

価格：￥1,650（税込）