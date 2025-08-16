以前に比べて手に入れやすくなったこともあり、韓国コスメも台頭する昨今。今回はデパコス・ドラコス・韓コスの3大勢力の頂上決戦をテーマに、なんと総勢2500名の百花読者の声をもとにベストコスメランキングを集計！ 今回はスキンケア部門から【乳液】ベスト３を発表します♪

【乳液】は低コストでも有能なドラコスが優勢！第１位：MINON Amino Moist「モイストチャージ ミルク」

出典: 美人百花.com

「低刺激でベタつかないので1年を通して愛用。」（真島真紀子さん・33歳）

「さっぱり使えるのに保湿力があるので春夏にも♡」（戸渡麻由奈さん・31歳）

肌の潤いキープに欠かせない9種の保潤アミノ酸に、キメを整えハリツヤもサポートする2種の清透アミノ酸を配

合。

100g ￥2,200（編集部調べ）／第一三共ヘルスケア

第２位：肌ラボ「肌ラボ 白潤プレミアム 薬用浸透美白乳液」

出典: 美人百花.com

「トラネキサム酸とグリチルリチン酸が入って、この価格はバグ」

シミのもとであるメラノサイトへアプローチ。

［医薬部外品］140mL\990（編集部調べ）／ロート製薬

第３位：雪肌精「クリアウェルネス モイストリペア ミルク」

出典: 美人百花.com

「これ1本で優しくケアできるのに翌朝も肌がもっちり」

コーセー初の新生児から大人まで使える低刺激処方。

［医薬部外品］100mL ￥2,970（編集部調べ）／コーセー

掲載：美人百花2025年7月号「デパコス VS ドラコス VS 韓コス 最愛コスメ大賞」

撮影／志田裕也［静物］ 文／池野もも 再構成/美人百花.com編集部