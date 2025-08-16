フェミニン派OLたちの通勤服は、実は圧倒的にブルー率が多いことが判明！その理由は、清潔感、知性、透明感…、オフィスで求める好印象の全てが詰まっているから。この夏を涼しく爽やかに乗り切るために、素敵ブルーを最大限に生かす通勤服を大解剖♪

重ねても脱いでもきちんと見えする【ブルーアンサンブル】キャミアンサンブルでアフター7のおしゃれスイッチも完璧！

出典: 美人百花.com

小ぶりなフラワーボタンがレディなアクセント♡ ボタンを閉じてレイヤードっぽく着るのも可愛い。チャコー

ルグレースカートでなじみよく。

アンサンブル\12,100／リリアン カラット スカート\17,930／SNIDEL バッグ\56,100／ケイト・スペード ニューヨーク（ケイト・スペード カスタマーサービス） 靴\ 8,910／RANDA

チアフルなブルーがオフィスで存在感を発揮

インパクトのあるターコイズカラーと金ボタンが高貴なルックス。リネン調のスカートで主役を引き立ててほどよくカジュアルダウン。

カーディガン\8,990、ニット\4,990／ともにPLST スカート\55,000／ラヴェイユ（フランドルカスタマーサービス） バッグ\6,600／ル タロン（ル タロン 有楽町マルイ店） 靴\8,910／RANDA

掲載：美人百花2025年8月号「素敵ブルーでレディに夏通勤」

撮影／志田裕也 スタイリング／楠玲子 文／長谷川稚渚