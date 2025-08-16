アニメ「マクロス7」ミレーヌ・ジーナス役、「怪盗セイント・テール」セイント・テール役などで知られる声優の櫻井智さんが13日午前0時40分頃、東京都内の病院で死去した。53歳。2023年8月に膵（すい）臓がんと診断され、闘病していたという。所属事務所が公式サイトで公表した。

所属事務所は「櫻井智は2023年8月に膵臓がんと診断され、余命1年との宣告を受けました」と明らかにし、「抗がん剤治療や放射線治療等を行い、懸命に治療と向き合って来ましたが、2025年8月4日に容態が悪化し緊急入院となり、8月13日の未明に永眠となりました」と報告。

「葬儀は私人として行われますので葬儀へのお問い合わせ、取材等はお控えくださいますようにお願い申し上げます。応援してくださったみなさまとのお別れ会は後日に執り行うことを検討しています」と後日お別れ会を行うことを伝えた。

「櫻井智は病気から完全に復活することを望み、辛い治療にも耐えながらも、ただひたすら前向きに取り組んで来ました。治療の副作用によって食べ物が摂取できなくなったり、筋肉量が減るなどしましたが、それらを挽回しようと常に精一杯の努力をしてまいりました。何よりも応援してくださる皆様にお会いできるようにと考えており、2025年8月17日のライブ実現に向けても筋力回復のために必死にトレーニングに取り組んでいました」と闘病の様子を明かし、「本人のひたむきな努力があったにもかかわらず、このような結果となりまして誠に残念でなりません」と無念の思いを吐露。

「今後は櫻井智の生前の写真とその時のエピソードなどを時折みなさまにご紹介出来ればと検討しております」と明かした。

櫻井さんは今月10日にXを通じ、体調不良のため、17日のライブを中止すると発表していた。

櫻井さんはアニメ「マクロス7」ミレーヌ・ジーナス役でブレイク。「怪盗セイント・テール」羽丘芽美 / 怪盗セイント・テール役、「るろうに剣心―明治剣客浪漫譚―」巻町操役など多くの人気作に出演した。声優としてだけではなく、歌手、女優としても活躍した。16年9月に「役者としての大事な声が、かなり出づらくなってきているのを実感しています」と引退を発表したが、19年に活動を再開。近年は「ポケットモンスター」シロナ役で人気を博していた。