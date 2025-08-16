水中に設置され爆発させる兵器＝機雷。終戦直後の1945年8月末、七尾湾で木造船が機雷に触れ爆発し住民ら28人が犠牲となる事故がありました。戦争が終わった後も残された爪痕。

終戦から80年がたち、戦禍がないといわれたふるさとで起きた戦争の悲劇を語り継ぐ活動続ける男性の思いを取材しました。

七尾市で開かれた平和展。戦時中の資料が並ぶ中、一角に展示されていたのはアメリカ軍が投下した機雷に取り付けられていたパラシュートです。

太平洋戦争末期、アメリカ軍は日本の海上輸送路を封鎖するため全国の主要な港に機雷をばらまきました。その数、1万個あまり。七尾湾にもおよそ440個の機雷が設置されたといいます。

七尾市の元小学校教諭 角三外弘さん

「この寺島の奥の方にあるコシキ島から西500メートル位の地点で第二能登丸が機雷に触れて爆発した。水柱は30〜40メートルの高さではないかと言われている」

波静かで美しい景色が広がる七尾湾。終戦から間もない1945年8月28日、七尾港から能登島を経由し崎山半島に向かっていた民間の連絡船がアメリカ軍の機雷にふれ爆発、沈没しました。乗客・乗員合わせて28人が死亡した第二能登丸海難事故です。

七尾市に住む角三外弘さん80歳。元小学校教諭の角三さんは第二能登丸海難事故について40年近く調べてきました。「知ってる人は知ってるだけで全貌は分からなかった」と角三さんは話します。

戦後の混乱期で地元でも語られることがなかった事故。角三さんが事故の調査を始めたきっかけは1982年に行った平和展で出会った市民の一言でした。

七尾市の元小学校教諭 角三外弘さん

「会場に来ていた人が『先生たち知らないのか。七尾の海でも機雷で人がいっぱい死んでる』という話を教えてくれた。ほんならそれを調べなきゃいけないなと」

終戦から40年が経とうとしていた1983年、角三さんは小学校の教え子や県教職員組合七尾支部のメンバーらとともに住民への聞き取りを始めました。

角三外弘さん

「古き良き時代で、寺の住職さんたちは精一杯のことを過去帳に書いている。例えば鵜浦の寺ですが『帰途、第二能登丸に送られ航進中に佐波沖合寺島付近において触雷死去せるものなり』」

事故に関する資料がほとんど残されていない中、角三さんは船を所有していた会社の事故報告書を入手します。

角三 外弘さん

「事故の裏付けになる資料がこれ。亡くなった人の名前がちゃんとある住所生年月日が書いてある」

ふるさとで起きた悲劇を語り継ぐため、角三さんは当時勤務していた小学校の子どもたちと第二能登丸海難事故を題材にした紙芝居をつくりました。

角三外弘さん

「知っているのと知らないのとではやっぱり、上っ面からしか見られない。戦争でもあっちでも戦争あったこっちでも戦争あった。『ああ、そうなのか』ではなくて自分たちの所でもこんなふうになったんだと」

終戦の日を前に角三さんはある人を訪ねました。中能登町に住む松本武夫さん89歳。第二能登丸海難事故の生存者です。

角三外弘さん

「第二能登丸が機雷にふれてもう80年になるけど、松本さんはその頃振り返ってどう考えているかなって」

第二能登丸の生存者 松本武夫さん

「それは忘れんね。戦争とは恐ろしいもんだったなと」

当時9歳の松本さんは顔にできた湿疹を治すため父親と和倉温泉に湯治に行っていました。勤労動員の仕事を終えた姉と合流し鵜浦町の自宅へ戻る途中に第二能登丸の事故に巻き込まれたのです。

第二能登丸の生存者 松本武夫さん

「事故が起きた時、まだ外は明るかった。8月だから。能登島に寄って、能登島の人を下ろして出てから何十メートルか何百メートルか鵜浦に向かい出たところをドカンとやられた・気が付いたら海の中だった船に乗っているのは忘れて泳いでいるような格好で。底から爆発したので水が渦を巻いてぐるぐる回っていた」

松本さんは近くにいた人に助けられ一命を取り留めましたが父と姉は帰らぬ人となりました。

第二能登丸の生存者 松本武夫さん

「ここにねまっとれ（座っとれ）」ということを父に言われたのが最後の言葉。

角三外弘さん

「お兄さんが初めてお見舞いに来た時にどんなことを言っていた？」

第二能登丸の生存者 松本武夫さん

「おれがこうして寝ていたらベッドのところで「武夫」って。兄がのぞいたから『おお、兄貴か？』って」

戦後も住民の生活に大きな影を落とした戦争の爪痕。松本さんの心の傷は今も深く残ったままです。

記者

「終戦から80年経つけど、事故のことは忘れられない？」

第二能登丸の生存者 松本武夫さん

「忘れられない。盆になれば思い出す。ただ恐ろしい、怖いというだけ」

終戦から80年。各地で紛争が続く中、角三さんは戦争の悲惨さを後世に語り継ぐことの大切さを訴えます。

角三外弘さん

「武力に訴えるのはだめやというのは第二次世界大戦で勉強したはずなのに、そのあとも戦争が続いている。人間というのは何というがかな…と思いながら。武力に訴える、人を殺すということで物事は解決しないと思う」