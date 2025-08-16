40・50代こそ【ハニーズ】が頼れる！ ふんわり華見え♡「ガウチョパンツ」

まだまだ厳しい暑さが続く今年の夏。サラッと快適に過ごしながらおしゃれも楽しみたいミドル世代には、ふんわりとしたシルエットのガウチョパンツがおすすめ。【ハニーズ】の一部店舗でも買えるブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】からは、大人に似合う上品なガウチョパンツが登場。夏コーデのスタメンとして活躍してくれそうです。

細プリーツとニュアンス柄で上品な着こなしにマッチ

【ハニーズ】「プリーツガウチョパンツ」\2,980（税込・セール価格）

繊細な細プリーツによる落ち感と、上品なニュアンス柄が目を引くガウチョパンツ。歩くたびふんわりと揺れて、エレガントで大人っぽい雰囲気を演出。公式サイトによると「さらっと軽やかなジョーゼット素材」を使用しており、暑さが厳しい日も快適に過ごせそうです。ウエストはゴムで楽ちんなのも嬉しいポイント。

ワンツーコーデも大人らしく洗練見え

オフ花柄・グレー花柄に加えて、無地のブラック・スモーキーブルーの全4色展開。印象的な花柄のガウチョパンツは、シンプルなTシャツやブラウス合わせでもサマ見えが狙えます。トップスはタックインするか、短すぎずオーバーサイズすぎないのものを選ぶのがおすすめ。きちんと感のあるパンツなので、オンオフ問わず頼りになるはず。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M