将棋界の早指し団体戦「ABEMAトーナメント2025」の準決勝・第2試合が8月16日、東京・将棋会館内の特設スタジオで行われている。決勝進出をかけて臨んでいるのは、藤井聡太竜王・名人（王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）率いるチーム藤井と菅井竜也八段（33）がリーダーをつとめるチーム菅井。第4局を終えた時点でチーム菅井がスコア3ー1とリード。決勝進出にあと2勝と迫っている。

【中継】チーム藤井VSチーム菅井 注目の準決勝（生中継中）

チーム菅井は、予選Aリーグ1回戦で前年覇者のチーム稲葉に敗れたが、その後にチーム伊藤、2位決定戦でチーム稲葉にリベンジを果たし本戦へ進出。準決勝では優勝候補筆頭のチーム藤井との対決となったが、エース・藤本渚六段（20）の活躍を軸に星を集めている。

第4局を終えた時点で、藤本六段が古賀悠聖六段（24）から2勝を飾ったほか、リーダーの菅井八段も斎藤慎太郎八段（32）に快勝し、強敵を3勝1敗と突き放すことに成功した。

しかし、チーム藤井も藤井竜王・名人がチーム名の『詰将棋パラダイス』通りの圧倒的な終盤力を発揮して白星を飾るなど、まだまだ勝負はわからない。終盤戦に向けて両軍がどのような激戦を繰り広げるのか、公開生対局で行われている今後の戦いからも目が離せない。

◆ABEMAトーナメント2025 第1、2回が個人戦、第3回から団体戦になり今回が8回目の開催。ドラフト会議にリーダー棋士7人が参加し、2人ずつを指名、3人1組のチームを作る。残り1チームは指名漏れした棋士が3つに分かれたトーナメントを実施し、勝ち抜いた3人が「エントリーチーム」として参加、全8チームで行われる。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出する。試合は全て5本先取の9本勝負で行われ、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。優勝賞金は1000万円。

（ABEMA／将棋チャンネルより）