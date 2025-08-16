「女子プロレス・スターダム」（１６日、神奈川・横浜武道館）

夏のシングル最強を決める「５★ＳＴＡＲ ＧＰ」ブルースターズ・Ｂ組の公式リーグ戦が行われ、新日本のＩＷＧＰ女子王者・Ｓａｒｅｅｅは渡辺桃から１２分２９秒、リストクラッチ式裏投げからの片エビ固めで３カウントを奪取。勝ち点を９に伸ばし、１７日・浜松大会のリーグ最終戦（ＶＳ向後桃）を残して、２０日・後楽園ホール大会からの決勝トーナメント進出を決めた。

朱里からの同ベルト奪取以降、スターダムファンから激しいブーイングを浴びるＳａｒｅｅｅ。この日は互いに頭部への厳しい打撃、頭部にダメージを与える投げ技を応酬させ、場外戦では椅子を投げ合うデンジャラスな試合を展開した。

極悪軍団Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）の渡辺が終盤に凶器のバット攻撃をヒットさせると、観客から大歓声。凶器攻撃に対して通常ならあり得ない声援に調子が狂ったのか、続くスプレー攻撃の誤射から暗転。スキを突いたＳａｒｅｅｅが変形バックドロップ、最後はリストクラッチ式裏投げで決着を付けた。

Ｓａｒｅｅｅはリング上で、ブーイングを浴びせる観客にベルトを誇示。「優勝するから。みんな覚悟してろよ。分かったか、オラー！」と絶叫した。バックステージでも「しっかり３カウントを取りました。でもこんなはずじゃねえだろ、渡辺桃」と挑発した上で「必ず優勝します。みなさん、覚悟してて。私、やっちゃうんで」と、不敵な笑みを浮かべていた。