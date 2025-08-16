まだ学生の15歳選手、オランダ1部リーグ史上最年少デビュー！試合日も試験で「母はすぐに帰宅してほしがっています」

日本人選手もプレーするオランダ1部リーグのエールディビジ。

かつて中山雄太（現町田ゼルビア）やファンウェルメスケルケン・際（現川崎フロンターレ）が所属したズウォレは、15日に行われたエールディビジ第2節でテルスタールを2-0で下した。

この試合でエールディビジ史上最年少デビューを飾った若手選手が話題になっている。

ズウォレのヤディエル・ペレイラ・ダ・ガマが後半43分から出場したのだが、彼は2009年12月12日生まれの弱冠15歳。

『NOS』によれば、15歳243日でのデビューはエールディビジ史上最年少記録になったという。

試合後には「本当に興奮しました。エールディビジのピッチに立っているなんて、信じられない気持ちでした。ボールに触ったのは1、2回だったと思います。トップチームで練習できると聞いた時、史上最年少記録を破れると思いました。それで、誰が最年少なのか調べてみたんです。（今後）この記録を破れる才能ある若手選手はたくさんいますよ」と話していたそう。

また、「（オランダ代表を率いるロナルト・）クーマン監督がスタンドにいましたよね？」とも口にしていたとのこと（30歳のロナルト・クーマンジュニアは、ズウォレでGKとしてプレーしており、父は観戦しに来ていたそう）。

ただ、彼はまだ学生で試合日も試験があったそうで、「（お祝いのために）街に繰り出すことはしません。母は僕にすぐに帰宅してほしがっていますから」とも話していたという。