Â¼ÃÝ¤¬ÆüËÜÀª½é¤Î12ÉÃÂæ¡¡ÃË»Ò110m¾ã³²
¡¡Î¦¾å¤Î¥Ê¥¤¥È¥²¡¼¥à¥º¡¦¥¤¥óÊ¡°æºÇ½ªÆü¤Ï16Æü¡¢Ê¡°æ¸©±ÄÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ç³Æ¼ïÌÜ¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò110m¾ã³²¤ÇÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñÂåÉ½¤ÎÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¤¬ÄÉ¤¤É÷0.6m¤Î¾ò·ï²¼¡¢12ÉÃ92¤ÎÆüËÜ¿·µÏ¿¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤ÈÀôÃ«½Ù²ð¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿½¾Íè¤ÎµÏ¿¤ò0ÉÃ12¹¹¿·¡£ÆüËÜÀª½é¤Î12ÉÃÂæÆÍÆþ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡½÷»Ò100m¾ã³²¤ÏÊ¡Éô¿¿»Ò¤¬ÄÉ¤¤É÷1.4m¤ÎÃæ¡¢12ÉÃ73¤ÇÍ¥¾¡¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¡Ê12ÉÃ73¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢ÂåÉ½Æþ¤ê¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤Î100m¤ÏÌøÅÄÂçµ±¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¤¬10ÉÃ00¡ÊÄÉ¤¤É÷0.3m¡Ë¤Ç¡¢200m¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤Î±ÂôÈô±©¤¬20ÉÃ11¡ÊÄÉ¤¤É÷0.9m¡Ë¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÀ©¤·¤¿¡£