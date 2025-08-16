ノア１６日の後楽園大会で、道頓堀プロレスの晴斗希（２６）が入団することが発表された。

晴斗希は２０２４年からノアの「ＬＩＭＩＴ ＢＲＥＡＫ」に継続参戦し、同１１月３０日の品川大会で清宮海斗（２９）に直談判してユニット「オールレべリオン」に加入。今年６月に、道頓堀プロレスを９月７日の大阪・世界館大会を最後に、退団することを発表していた。

この日の第１試合前に、晴斗希がノアのジャージをまとって清宮とリングに上がった。

清宮から「本日は皆さんに、晴斗希からうれしいお知らせがございます」とマイクを手渡されると、晴斗希は「このプロレスリングノアのリングに上がり始めて１年、晴斗希はノアに入団します。僕が初めて見たプロレスはノアでした。そこからプロレスラーになりたいと思い、大阪で大活躍してきました。この憧れたリングに晴斗希をどんどんぶつけていきますので、これからも応援よろしくお願いします。このリングに上がるからこそ、もちろんＧＨＣヘビー級のベルトを目指して戦っていきます」とファンに向けて決意表明した。

そして第５試合では、清宮とシングルで同門対決。晴斗希はトップロープからプランチャを披露するなど軽快な動きを見せたが、清宮のスカイウォークエルボーで３カウントを奪われた。

この日はシングルリーグ戦「Ｎ−１ ＶＩＣＴＯＲＹ」（９月８日、後楽園で開幕）の出場選手が発表され、清宮はＡブロック、晴斗希はＢブロックにエントリーした。バックステージで清宮が「晴斗希は今、めちゃくちゃ勢いに乗ってる男。ノアの入団、素直にうれしいです。これからノアを守ったり、時にはノアを引っ張っていったり、そういう立場になる人間が１人増えたと思うと、素直にめちゃくちゃうれしいです。ただ、晴斗希また次あるでしょう。次はＮ−１でやろうぜ」と呼びかけた。

晴斗希は「覚悟を持ってこのリングに入団した。俺がもっと強くなるためにこのリングを選んだ。Ｎ−１、そんな簡単なトーナメントじゃないのは知っている。だからこそ、俺が初出場で優勝してこのノアを熱く燃えさせてやるよ」と方舟での飛躍を誓った。