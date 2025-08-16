年金繰り上げ月12万円「物価の上昇で生活が厳しくなるかも」60歳男性の支出5万円生活
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、兵庫県在住60歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人のみ
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：兵庫県
リタイア前の職業：会社員
リタイア前の年収：400万円
現在の資産：預貯金200万円、リスク資産100万円
これまでの年金加入期間：不明
老齢厚生年金（厚生年金）：約7万5000円 ※繰り上げ受給
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
その理由としては、率直に「少ないから」とコメント。
とはいえ、ひと月の支出は「約5万円」に抑えられているそうで、年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
年金生活においては「冷蔵庫の中身を適切に管理することで食品ロスを減らしたり、電球をLEDに交換することで電気代を抑えたり」と、支出を減らす工夫をしているとのことです。
年金額に不満はあるものの、今の生活は「自由な時間を満喫できる。例えば、趣味に没頭したり、旅行を楽しんだりと、充実した日々を過ごせています。地域のコミュニティ活動に参加することで、新しい友人ができ、社会とのつながりを感じることもできます」と、楽しみを見出している様子です。
「資産運用の知識があれば、年金以外の収入源を確保できたかも。収入が増えれば、老後の生活資金に余裕が生まれ、より安心して暮らせていたと思う」と悔やみます。
今は年金で賄えているものの、これから「物価の上昇によって、年金だけでは生活が厳しくなるかもしれないという懸念」があると投稿者。
身近な同世代の中にも「年金額が生活費を賄うには不十分だと感じている人が多い。毎月の支出を補うために貯蓄を取り崩している人もけっこういる」と老後の暮らしの現実について語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
