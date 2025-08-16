優秀な学生が多いと思う「岡山県の私立進学校」ランキング！ 2位「川崎医科大学附属高等学校」、1位は？【2025年調査】
成績優秀な生徒が集まる学校には、学習環境の充実や質の高い指導力、そして生徒同士が切磋琢磨し合う文化があります。卒業後も各分野で活躍する人材を数多く輩出してきた名門校は、地元の誇りであり憧れの存在でもあります。
All About ニュース編集部は7月22〜8月5日、10〜60代の男女151人を対象に「中国地方の私立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、優秀な学生が多いと思う「岡山県の私立進学校」ランキングを紹介します！
※本調査は全国151人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「勉強に力を入れている学生さんが多そうだからです」（20代男性／東京都）、「もともと医者志望の学生が通ってる学校だから」（20代女性／山口県）、「医科大の附属学校ということでレベルの高い生徒たちが多そう」（50代女性／長崎県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「学校それぞれ学ぶ分野は違うと思いますが、全て優秀な学生さんが多いと感じるから」（40代女性／岡山県）、「岡山白陵高校は岡山県内でもトップクラスの進学校として知られており、難関国公立大学や難関私立大学への合格者が毎年多く出ています」（50代男性／東京都）、「中高一貫校で、六年間を通じて高度な学力を育成しているから」（50代男性／東京都）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：川崎医科大学附属高等学校／23票川崎医科大学附属高等学校は、医療系進路を志す生徒にとって理想的な学習環境を備えています。大学附属校ならではの充実した施設やカリキュラムを活用し、医療・科学分野で活躍できる基礎力を養成。高い学習意欲を持つ生徒が集まり、専門的知識の習得と一般教養のバランスが取れた教育が行われています。落ち着いた学習環境と高度な進路指導が、優秀な生徒層を支えています。
回答者からは「勉強に力を入れている学生さんが多そうだからです」（20代男性／東京都）、「もともと医者志望の学生が通ってる学校だから」（20代女性／山口県）、「医科大の附属学校ということでレベルの高い生徒たちが多そう」（50代女性／長崎県）などのコメントがありました。
1位：岡山白陵高等学校／73票岡山白陵高等学校は、全国的にも高い進学実績を誇る岡山県有数の進学校です。特に国公立大学や難関私立大学への合格率の高さは際立ち、授業の質と学習管理の徹底ぶりがその成果を支えています。知的好奇心を刺激する授業展開や自主学習を重視する校風が、生徒の学びの姿勢をさらに磨き上げています。卒業生の多くが各分野でリーダーシップを発揮しており、その実績が信頼を裏付けています。
回答者のコメントを見ると「学校それぞれ学ぶ分野は違うと思いますが、全て優秀な学生さんが多いと感じるから」（40代女性／岡山県）、「岡山白陵高校は岡山県内でもトップクラスの進学校として知られており、難関国公立大学や難関私立大学への合格者が毎年多く出ています」（50代男性／東京都）、「中高一貫校で、六年間を通じて高度な学力を育成しているから」（50代男性／東京都）といった声がありました。
