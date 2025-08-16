「面白くないから」と正直に言いたい…園の動画再生数が伸びず社長は激怒するけれど【ママリ】

「つまらないから」の一言に尽きる。動画再生数が伸びないことに社長がイライラ

なしえマミ～〚エッセイ漫画&育児漫画〛(@nasie1025)さんが以前、保育士として勤めていた保育園は、助成金目的のワンマン社長が自身の営利目的だけを考え、従業員のことをコマのように使うひどい職場環境でした。保育士の現状や本来の職場環境はどうあるべきか、改めて考えさせられるお話です。働いていれば自分の思い通りの仕事ばかりができるわけではないですよね。それでも、頑張りを認められたりとても働きやすい職場環境だったりすると、多少のつらいことよりも働くメリットが上回ります。しかし、あまりにもワンマンな経営者のもとで理不尽なことばかり起こるようになると、従業員は少しずつ、でも確実に離れていくのではないでしょうか。

主人公のなしえは、自身も幼い子を預けつつ保育園で働くワーキングマザーです。現在、なしえは育休を終え復職したばかりですが、以前から働いていた職場は育休前にも「ブラックだ」と感じてはいましたが、復職後はその状況がさらに悪化しているように感じるように。





従業員の入れ替わりは激しく、民間経営のため社長の思い付きで職員の仕事が増えることもあり、なしえも日々理不尽さを感じています。今回、いつものように社長の思い付きで園の様子を動画にし、発信する仕事が増えたのですが、社長が出したアイデアを使った動画は再生数が伸び悩み、社長はイライラしています。

社長が出したアイデアで撮った動画は微風も吹かず、再生数は全く伸びていませんでした。動画のクオリティは機材をそろえれば上がるというものではなく、ネタや構成の工夫などがあってこそですよね。どんな仕事であっても、下地を整えない仕事が簡単にうまくいくことはありません。



また、会議で内容を練っていくことは大切な過程ではありますが、ただダメ出しをするだけの会議に何か実りがあるかというとそうではないことは、ご存じの方も多いのではないでしょうか。こうした時、職位の上下関係なく闊達に意見できる職場であれば、きっと風向きも変わるのでしょうが、意見の言えない職場は物事が滞るだけなのでとてもつらいですよね。

