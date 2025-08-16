◇ 女子ゴルフツアー NEC軽井沢72 第2日（2025年8月16日 長野県 軽井沢72ゴルフ北C＝6625ヤード、パー72）

18位から出たツアー2勝の柏原明日架（29＝富士通）が8バーディー、1ボギーの65をマークし、通算10アンダーで寺岡沙弥香（22＝フリー）と並び首位に浮上した。

ツアー自己最少スコアを1打更新する65でホールアウトした柏原は「チャンスをつくっていくマネジメントは初日よりもうまくできた」と胸を張った。

2つ伸ばして迎えた8番で2メートルにつけると、そのホールから怒とうの4連続バーディー。15番で3パットのボギーを叩いたものの勢いは衰えない。パー5の16番で2オンに成功して2パット。パー3の6番は右エッジから6メートルを沈めて連続バーディーで取り返した。

14年プロテストに合格した柏原は、19年9月のミヤギテレビ杯ダンロップ女子でツアー初優勝を飾り、同年10月のマスターズGCレディースで2勝目を挙げた。しかし、その後は勝利から遠ざかっている。

トップに立つのは21年大王製紙エリエール・レディース第2ラウンド以来。「明日もここにいたいという思いを抱いてプレーしていた」。5年ぶりのツアー3勝目へ機は熟した。「めちゃくちゃ勝ちたい」と実感を込めた。