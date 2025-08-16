»ÖÅÄ¡Ö¾¡¤Á¤¿¤¤¤¬¶¯¤¤¡×¡¡À¤³¦¥Ð¥É¤ØÂåÉ½¹ç½É¸ø³«
¡¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï16Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê25Æü³«Ëë¡¦¥Ñ¥ê¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¹ç½É¤ò¸ø³«¤·¡¢Æ±Âç²ñ¸Â¤ê¤Ç¥Ú¥¢²ò¾Ã¤¹¤ë½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î»ÖÅÄÀéÍÛ¡¢¾¾»³ÆàÌ¤ÁÈ¡ÊºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡Ë¤Ç¡¢»ÖÅÄ¤¬¡ÖºÇ¸å¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¼ä¤·¤¤»×¤¤¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¾¡¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¾¾»³¤Ï¡Ö²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤»î¹ç¤Ë¤·¤è¤¦¤È2¿Í¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤»ý¤Á¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÎµÜºêÍ§²Ö¡ÊACT¡¡SAIKYO¡Ë¤Ï½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£19ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î17Æü¤òÁ°¤Ë¥±¡¼¥¤Ç½ËÊ¡¤µ¤ì¡Ö¤Þ¤¿°ì¤ÄÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¥×¥ì¡¼¤â¡¢¤½¤ì°Ê³°¤â¼«Î©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£