¡¡¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè26Àá¡¡¼¯Åç1¡½1Ê¡²¬¡Ê16Æü¡¢°ñ¾ë¡¦¥á¥ë¥«¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤¬¼ó°Ì¼¯Åç¤Ë°ì»þ¤Ï¥ê¡¼¥É¤·¤Ê¤¬¤éÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¤Æ°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡¤ï¤º¤«10ÆüÁ°¤Î6Æü¤ËÅ·¹ÄÇÕ4²óÀï¤ÇÆ±¤¸¥á¥ë¥«¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼¯Åç¤ÈÀï¤¤¡¢±äÄ¹¤ÎËö¤Ë2¡½3¤È¶ìÇÕ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¤ÏÄ¾¶á8»î¹ç¤ò3¾¡5Ê¬¤±¤ÈÏ¢Â³Éé¤±¤Ê¤·¤Ï¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Î½øÈ×¤ÏÊ¡²¬¤¬¹¶Àª¤Ë½Ð¤¿¡£Æ£ËÜ°ìµ±¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤Ç¥¨¥ê¥¢Æâ¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤ß¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢Á°ÀáÀîºêÀï¡Ê9Æü¡Ë¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¼¨¤·¤¿¡£¼¯Åç¤ÎÅª³Î¤Ê¥×¥ì¥¹¤Ê¤É¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¤¸¤ï¤ê¼«¿Ø¤Ç¼éÀª¤Ë²ó¤ë¾ìÌÌ¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç´¤Ã¤¿¡£
¡¡30Ê¬²á¤®¤Ë¤Ï±°°æÀ»À¸¤¬Î¢¤ËÈ´¤±½Ð¤·¡¢º°ÌîÏÂÌé¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î±¦¤Ç·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢Áê¼êGK¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤º¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¤Î¸åÈ¾¤Ë´¿´î¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤ÏÊ¡²¬¤À¤Ã¤¿¡£5Ê¬¤Ë°ÂÆ£ÃÒºÈ¤¬¥¨¥ê¥¢¼êÁ°º¸¤«¤é¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤®¤ê¤®¤ê¤ÇÎ¢¤ËÈ´¤±¤¿Æ£ËÜ¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢º¸Â¤Ç±Ô¤¤¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¡µë¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿±°°æ¤¬±¦Â¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¡¢ÂÔË¾¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£±°°æ¤ÏÁ°Àá¤ÎÀîºêÀï¤ËÂ³¤¯2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¡£Ê¡²¬¤Ë°ÜÀÒ¸å¥ê¡¼¥°Àï6»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ÇÁá¤¯¤â3ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¹¶Àª¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¼¯Åç¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â³¤¡¢¸åÈ¾39Ê¬¤ËçÕ¶¶Í¤¤Ë¹ë²÷¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¤Ï23Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Î¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤ËÀ¶¿å¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡ÊµÏ¿¤ÏÂ®ÊóÃÍ¡Ë