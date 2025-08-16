¡Ö¤³¤³É×ÉØ¤À¤Ã¤¿¤Î!?¡×·ëº§¤«¤é6Ç¯¡Ä¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡õ½÷Í¥àµÇ°Æü2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤â¤¦41ºÐ¤Ê¤ó¤À¡Ä¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Î¤ª2¿Í¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡2019Ç¯¤Î·ëº§¤«¤é6Ç¯¡Ä¡£·ëº§µÇ°Æü¤ËÉ×ÉØ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿ÇÐÍ¥¥«¥Ã¥×¥ë¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8Æü¤Î·ëº§µÇ°Æü¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÉ×ÉØ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÂ®¿å¤â¤³¤ß¤Á(41)¤È½÷Í¥¤ÎÊ¿»³¤¢¤ä(41)¡£Â®¿å¤Ï¡Ö8/8¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡¢Ê¿»³¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿8·î8Æü ¤³¤ì¤«¤é¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤ª¸ß¤¤¤Ë´¶¼Õ¤òÄÖ¤Ã¤ÆËË¤ò´ó¤»¹ç¤¦É×ÉØ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÂ¿¿ô¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡ÖÃçÎÉ¤·¤´É×ÉØ¡ªºÇ¹â¤Î¤ª2¿Í¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤ËÈþÃËÈþ½÷¤ÇâÁ¤·²á¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Î¤ª2¿Í¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ä¡Ö¤â¤¦41ºÐ¤Ê¤ó¤À¡Ä¡×¡Ö¤³¤³É×ÉØ¤À¤Ã¤¿¤Î¡ª¡©¡×¡Ö¤´·ëº§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÎÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£