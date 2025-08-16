à14ºÐ¤Ç½éÀ°·Áá¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤...¡×À°·Á28²ó¤Î34ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë...¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
À°·Á28²ó...ÀÖÍç¡¹¹ðÇò¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢14ºÐ¤Ç½éÀ°·Á¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ°·Á28²ó·«¤êÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤òÀÖÍç¡¹¹ðÇò¤·¤¿34ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡Ö°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê4¡×¤Ç¡¢14ºÐ¤ÇÆó½Å¤Þ¤Ö¤¿¤Î½éÀ°·Á¤ò¤·¡¢¡Öº£¤â¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÃæ¡×¤ÈÀ°·Á¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼¡¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç28²ó¤Û¤ÉÀ°·Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿åÂô¥¢¥ê¡¼(34)¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö²ÆµÙ¤ß°¦¸¤¤ÈÄ°¤±¤ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥éËÌ·Ú°æÂô¤Î¤¢¤µ¤Þ¶õ»³Ë¾¤Ë¥ì¥â¥ó¤È½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¿¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢°¦¸¤¥ì¥â¥ó¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¬Âç½ÂÂÚ¡×¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ì¥â¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¥ê¥Î¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â·ã¥«¥ï¤Ç¤¹¡×¡Ö°¦¸¤¤Èµº¤ì¤ë¥¢¥ê¡¼¤µ¤ó¡¢ÁÇÅ¨¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÊÔ½¸ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤¤Î¹¹Ô¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£