¤³¤Î»ö·ï¤Ïº£·î13Æü¡¢¶ÍÀ¸»Ô¤Î½»Âð¤ÇÆ±µï¤¹¤ëÉã¿Æ¡Ê48¡Ë¤òÊñÃú¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ³Ø3Ç¯¤Î¾¯Ç¯¡Ê15¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¤­¤ç¤¦¡Ê16Æü¡Ë¡¢»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢Éã¿Æ¤Î»à°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½Ð·ìÀ­¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶§´ï¤Ï¼«Âð¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÊñÃú¤È¤ß¤é¤ì¡¢Éã¿Æ¤ÎÂÎ¤Ë¤Ï¼ó¤äÊ¢¤Ê¤É¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10¤«½ê¤Î½ý¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Àè·î20Æü¤Ë¤Ï¾¯Ç¯¤ÈÉã¿Æ¤È¤Î´Ö¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÄÌÊó¤¬¤¢¤ê·Ù»¡¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£