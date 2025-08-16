¡Ö¤Þ¤À°ì¤«·î°Ê¾å¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡¢¡×àµðÂç²½á¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤ÃæÀîæÆ»Ò¤ªÊ¢¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö»ä¤¿¤Á¤â¡¢¥Þ¥Þ¤Î¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ç¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡Á¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÉ÷Á¥¤ß¤¿¤¤¡¢Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦...¡×
¡¡¸½ºß¡¢ÁÐ»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âç¤¤¯ËÄ¤é¤ó¤À¤ªÊ¢¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¨¡¢¡¢¡¢¤Ê¤ó¤«¡¢¡¢¡¢¤Þ¤¿¤Ç¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡¢¡¢?É÷Á¥¤ß¤¿¤¤¡¢Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£¤Þ¤À°ì¤«·î°Ê¾å¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡¢¤Þ¤¸¤«¡¢¡¢¤Õ¤¿¤´¤´¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ë¡×¤È¡¢ÁÐ»Ò¡¢µðÂç²½¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡¢ÈýÌÓ¤Ê¤·¡¢Åí¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡¢±§Ãè°ì¡¢¿²ÉÔÂ¤Î¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢Âç¤¤¯ËÄ¤é¤ó¤À¤ªÊ¢¤òÊú¤¨¤ëºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤ÈÂçÊÑ¤À¤±¤ÉÂÛÆ°¤À¤±¤ÏËèÆü¤Î³Ú¤·¤ß¡£Äë²¦ÀÚ³«¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÝ¤¤¤±¤É¡¢ÂÛÆ°¤Ïº£¤À¤±¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤¡¤È»×¤¦¤È¤µ¤ß¤·¤¯¤Ê¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¤¤â¤Á¡×¤È¡¢Äë²¦ÀÚ³«¤ÎÉÔ°Â¤Ë¶±¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ç¸µµ¤¤ËÆ°¤¯¡¢²æ¤¬»Ò¤ÎÂÛÆ°¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤â¡¢¥Þ¥Þ¤Î¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ç¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡Á!!¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÄë²¦ÀÚ³«3²ó¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¬Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÉÝ¤µ¤è¤êÁá¤¯ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¾¡¤Ã¤ÆÍ¾Íµ¤Ç¼ê½Ñ¼¼¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤¹¡×¡Ö¤·¤ç¤³¤¿¤ó¥Õ¥¡¥¤¥È!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£