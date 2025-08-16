¡ÖÄ»È©¤¿¤Ã¤¿¾Ð¡×¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤â³èÌö¡Ä²þÌ¾ÇÐÍ¥à¥à¥¥à¥µ¢´Ôá»Ñ¤Ë¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¤Î¿·¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡¼¡¼¡¼!!!¡×¡Ö¤¤ã!!¡×¡Ö¸ªÉý¤¨¤°¤¹¤®¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
ÃåÊª¤Î¾å¤«¤é¤Ç¤âÊ¬¤«¤ë!?¡¡¥¬¥Ã¥·¥ê¤·¤¿ÂÎ¤Ë¡Ä
¡¡28ºÐÇÐÍ¥¤¬¡¢²þÌ¾¤Î¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿2016Ç¯½Ð±é±Ç²è¤ÎÌòÊÁ¤òºÆ¤Ó¡½¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ëà¥à¥¥à¥µ¢´Ôá»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÌÊÃ«¿·¤òºÆ¤Ó±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£10Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢´ã¶À¤ò¤«¤±ÃåÊª¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿»Ñ¤òX¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î20ÆüÊüÁ÷²ó¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¤Î¿·ÅÄ¤¬¡¢Âç¹¾ÁÕÌò¤Î¾åÇòÀÐË¨²»(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¤È»£±Æ¸½¾ì¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¤ê¡Ä¡£³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤¬Ç¼¤Þ¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡×¤ò¹À¥¤¹¤º¼ç±é¤Ç16Ç¯Ž¤18Ç¯¤Ë3Éôºî¤È¤·¤Æ±Ç²è²½¤·¤¿¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¾å¤Î¶ç¡¦²¼¤Î¶ç¡¦·ë¤Ó¡Ý¡×¤Ë¡¢¿·ÅÄ¤Ï¥Ò¥í¥¤¥óŽ¥°½À¥ÀéÁá(¹À¥)¤ò¤«¤ë¤¿¤ÎÀ¤³¦¤ØÆ³¤¤¤¿¾¯Ç¯Ž¥ÌÊÃ«¿·Ìò¤Ç½Ð±é¡£17Ç¯¤Ë²þÌ¾¤·¤¿Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌòÊÁ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¿·ÅÄ¤¬ºÆ¤Ó±é¤¸¤ë¤³¤È¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¤Î¿·¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡¼¡¼¡¼!!!¡¡À¸¤¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä!!¡×¡ÖÄ»È©¤¿¤Ã¤¿¾Ð¡×¡Ö¤ï¤ï¿·¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¿!!¡×¡Ö¤¤ã!!¡¡¤¢¤é¤¿¤ä¤ó¡×¡Ö¤è¤ê°ìÁØ¥à¥¥à¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¸ªÉý¤¨¤°¤¹¤®¡×¡Ö10Ç¯±Û¤·¤Çµ¢´Ô¤È¤«´¶Æ°¤ä¤Ê¡ª¡×¡Ö¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤!!¡¡¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿!!¡¡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·ÅÄ¤Î³èÌö¤Ï¹ñÆâ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢³¤³°¤Ç¤ÏNetflix¥·¥ê¡¼¥º¼Â¼Ì¥É¥é¥ÞÈÇ¡ÖONE PIECE¡×(23Ç¯)¤ä¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É½é¼ç±éºî¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡ÖÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð The Beginning¡×(23Ç¯)¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£