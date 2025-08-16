¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Î¤­¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡£2011Ç¯È¯Çä¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¤â¤·¤â¤·¸¶½É¡×CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È(¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ø¼°HP¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½é½Ð±é

¡¡2023Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤ÎÍÕ»³¾©Ç·(29)¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·ºòÇ¯10·î¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡¢¿Íµ¤²Î¼ê¤Î¶á±Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤È¥á¥¬¥Í¤òÉÕ¤±¡¢Á´¿È¤ò¥·¥ë¥Ð¡¼¤ËÅý°ì¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï²Î¼ê¤Î¤­¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å(32)¡£15Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSONIC MANIA¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎSONIC MANIA¤á¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¡¢¡¢¡¢¤Þ¤¿½Ð±é¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤È¶¦¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£

¡¡¿§Á¯¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤­¤ã¤ê¡¼¤ÎÊ·°Ïµ¤°Û¤Ê¤ëºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¡ª¡©¥á¥¬¥Í¡ª¡©¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤â·ã¥«¥ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡Ö¥á¥¬¥Í¤Þ¤Ç¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤­¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

(¤­¤ã¤ê¡¼¤ÎX@pamyurin¤è¤ê)
¡¡¤­¤ã¤ê¡¼¤Ï2011Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ÖPONPONPON¡×¤ÎMV¤¬À¤³¦Åª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£