スッと瞬間ホールド。真空＆無線充電ホルダーが愛車やデスクで想像以上に便利でした
コネクティッドナビも普及し、ドライブ中のナビやBGMはスマホに頼ることが増えましたよね。ただスマホホルダーの種類によっては毎回の固定がちょっと面倒に感じることも。
筆者もそんな手間を感じる一人でしたが、MagSafe対応＆真空吸着式のホルダー「Vacuum Magnet」が便利で手放せなくなったので皆さんにもご紹介したいと思います。
スッと置けば数秒で固定でき、外すときも1ボタン。さらに無線充電にもたいおうしているので実用性も抜群ですよ。
フラット面に瞬間ホールド
「Vacuum Magnet」は真空吸着とMagSafe式磁石でスマホをサクッと固定できる便利なホルダー。
iPhone 12以降ならそのまま利用でき、古いiPhoneやAndroidスマホは付属のマグネットシートで対応可能。なお、ケース内にプレートを装着する場合は磁力低下にご注意を。
さっそく装着してみましたが、凹凸の無い平面ならどこでも秒で設置OK！
差し込み式やクランプ式と比べても圧倒的に装着しやすく固定力もかなり強力なうえ、取り外しもポチッとボタンを押すだけなのでめっちゃラク。
複数の車を乗り換えたり、友人の車で出かける際にも便利かと。
スマホ側はスライドアームになっているので角度調整の自由度も高め。設置場所に合わせて見やすくできますよ。
参考までに磁石の固定力は申し分なし。よほどの悪路や磁力が弱まる分厚いケース以外では運転中に落下することもないでしょう。
そのまま充電もOK
本製品はMagSafe対応の充電機能も備えているので、USB-Cケーブルを挿せばそのまま充電器に早変わり。
左右の首振りもできるので見やすいポジション調整も簡単。
※ 設置時は法令に則り、視界を遮らない場所への設置と運転中の注視は避けるようにしましょう。
デスクやキッチンでも活躍します！
平面ならどこでもくっつくので活躍シーンは車内に限りません。料理をするときにはキッチンでレシピを見ながらの調理にも便利ですよ。
フラットな面で構成される冷蔵庫も絶好の固定ポイント。
本体もスマホ側の固定力もしっかり強めなので、iPadにマグネットリングを装着すればスタンドに早変わり！ デスク用のスマホホルダーとしても優秀でした。
ひとつあると何かと便利でしたので、みなさんもおトクなセール中にチェックしてみてください！
