60代からの「上品で心地よい夏服」選び。ラベンダー色のワンピースで気持ちも整う
年齢を重ねると、身にまとうものの心地よさと上品さのバランスがなにより大切。「風がとおるような肌ざわり。ラベンダー色のワンピースは、肌を明るく見せてくれるだけでなく、気持ちまで整えてくれる一枚です」と話すのは、YouTube『60歳からの幸せライフ』で人気のライフさん。きちんと感がありながら、無理なく着られるのも魅力です。ライフさんに、“60代に似合う優しい色選び”を教えていただきました。
やわらかな色をまとうと、心まで軽くなる
60代になってから、「着心地のよさ」と「気分が整う色」を大切にするようになりました。暑さで少し気分が下がりそうな日でも、ラベンダーのようにやわらかく透明感のある色をまとうと、不思議と心が軽くなる気がします。
60代になると、デザインがすてきだったとしても、着心地が悪い服をがまんして着ていることがつらくなります。
このワンピースは、肌ざわりも軽やかでなめらか。身体に自然に沿い、家の中でも、ちょっとした外出でも心地よく過ごせる、頼れる一枚です。
触れるたび、涼しさを感じる着心地
こちらのワンピースはGUの「ティアードワンピース」。肌に優しく寄り添うレーヨン混の素材で、風がすっと抜けるような涼しさ。60代になると、ちょっとした肌ざわりにも敏感になりますが、これは一日じゅう快適。
ほどよい落ち感があり、体のラインを拾いすぎないラインの服を選ぶのも、大人ならではのポイントです。
小さなシャツカラーで“きちんと感”をプラス
首元がきれいに見える、小さめのシャツカラーもお気に入り。甘さを抑えたデザインで、どこか凛とした雰囲気が漂います。
年齢を重ねると、ゆったりした服でも「だらしなく見えないこと」が大切に。白や生成りの小物を添えると、より洗練された印象になります。
ナチュラル素材のバッグを添えて
夏はカゴバッグが似合う季節。このバッグは、黒のハンドルがアクセントになり、大人っぽく引き締まります。ワンピースの優しい色と調和し、落ち着いた雰囲気にOPAQUE.CLIP（オペークドットクリップ）でかなり前に購入しました。
「軽くて、たっぷり入って、どこか上品」…。そんなバッグが、今の自分にはしっくりきます。
足元は赤みブラウンのサンダルで
肌なじみのよい赤みブラウンのサンダルは、ほどよい華やかさがあって、顔周りの明るさとも好相性。ユニクロで購入しました。
クッション性があり、甲を優しく包んでくれるので、たくさん歩く日でも安心です。色合わせで悩むこともなく、自然にコーデが整います。
この服で過ごしたある一日
朝の家事を終えて、ホッとひと息、コーヒータイム。ラベンダーの裾が風に揺れるたびに、なんだか気持ちが整っていくようでした。
午後は娘とスーパーへ。特別な予定がなくても、姿勢をすっと正したくなる…。そんな「気持ちが整う服」が、今の私にとっての理想です。
「色と着心地」で整える、60代の夏
ラベンダーのようなやわらかな色は、肌を明るく見せてくれるだけでなく、心までも整えてくれます。
60代になってからは、鮮やかな色よりも、自然に寄り添うような色を選ぶことが増えました。
年齢を重ねた今だからこそ、自分を優しく励ますような一枚を選びたい…。そんな思いを叶えてくれる夏服です。