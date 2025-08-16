年齢を重ねると、身にまとうものの心地よさと上品さのバランスがなにより大切。「風がとおるような肌ざわり。ラベンダー色のワンピースは、肌を明るく見せてくれるだけでなく、気持ちまで整えてくれる一枚です」と話すのは、YouTube『60歳からの幸せライフ』で人気のライフさん。きちんと感がありながら、無理なく着られるのも魅力です。ライフさんに、“60代に似合う優しい色選び”を教えていただきました。

やわらかな色をまとうと、心まで軽くなる

60代になってから、「着心地のよさ」と「気分が整う色」を大切にするようになりました。暑さで少し気分が下がりそうな日でも、ラベンダーのようにやわらかく透明感のある色をまとうと、不思議と心が軽くなる気がします。

【写真】気持ちが安らぐワンピコーデ

60代になると、デザインがすてきだったとしても、着心地が悪い服をがまんして着ていることがつらくなります。

このワンピースは、肌ざわりも軽やかでなめらか。身体に自然に沿い、家の中でも、ちょっとした外出でも心地よく過ごせる、頼れる一枚です。

触れるたび、涼しさを感じる着心地

こちらのワンピースはGUの「ティアードワンピース」。肌に優しく寄り添うレーヨン混の素材で、風がすっと抜けるような涼しさ。60代になると、ちょっとした肌ざわりにも敏感になりますが、これは一日じゅう快適。

ほどよい落ち感があり、体のラインを拾いすぎないラインの服を選ぶのも、大人ならではのポイントです。

小さなシャツカラーで“きちんと感”をプラス

首元がきれいに見える、小さめのシャツカラーもお気に入り。甘さを抑えたデザインで、どこか凛とした雰囲気が漂います。

年齢を重ねると、ゆったりした服でも「だらしなく見えないこと」が大切に。白や生成りの小物を添えると、より洗練された印象になります。

ナチュラル素材のバッグを添えて

夏はカゴバッグが似合う季節。このバッグは、黒のハンドルがアクセントになり、大人っぽく引き締まります。ワンピースの優しい色と調和し、落ち着いた雰囲気にOPAQUE.CLIP（オペークドットクリップ）でかなり前に購入しました。

「軽くて、たっぷり入って、どこか上品」…。そんなバッグが、今の自分にはしっくりきます。

足元は赤みブラウンのサンダルで

肌なじみのよい赤みブラウンのサンダルは、ほどよい華やかさがあって、顔周りの明るさとも好相性。ユニクロで購入しました。

クッション性があり、甲を優しく包んでくれるので、たくさん歩く日でも安心です。色合わせで悩むこともなく、自然にコーデが整います。

この服で過ごしたある一日

朝の家事を終えて、ホッとひと息、コーヒータイム。ラベンダーの裾が風に揺れるたびに、なんだか気持ちが整っていくようでした。

午後は娘とスーパーへ。特別な予定がなくても、姿勢をすっと正したくなる…。そんな「気持ちが整う服」が、今の私にとっての理想です。

「色と着心地」で整える、60代の夏

ラベンダーのようなやわらかな色は、肌を明るく見せてくれるだけでなく、心までも整えてくれます。

60代になってからは、鮮やかな色よりも、自然に寄り添うような色を選ぶことが増えました。

年齢を重ねた今だからこそ、自分を優しく励ますような一枚を選びたい…。そんな思いを叶えてくれる夏服です。