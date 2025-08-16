元巨人の江川卓氏（70）が自身のYouTube「江川卓のたかされ」を更新。同学年の元広島監督・達川光男氏（70）が江川氏との初対面で取った行動を明かした。

広島商では秋季中国大会を制した翌日から作新学院の怪物・江川卓対策に取り組んできた。

広島商の全国制覇の最大の障壁が江川卓と言われていた。

2人の初対面を聞かれ、江川氏は「試合のバッターボックスですよね？」と答えたが、達川氏は否定した。

実は甲子園直前の練習グラウンドで会っていた。しかも意外な形で…。

達川氏が明かした。

迫田穆成（よしあき）監督に呼ばれ、「（江川に）ご挨拶して来い」と言われた。何を言えばいいか分からずにいると、「広島弁で“お前、かましたるけえの！！”って言って反応見てこい」と、命じられた。

達川氏は命じられた通りに控え捕手と2人で江川氏のところに行って、迫田監督に言われたセリフを言い放った。

ところが反応なし。「何しに来たの？」みたいな顔をされたという。

結局“奇襲”は空振りに終わった。

当時を思い出し、江川氏は「だって意味分かんないもん」と苦笑いしていた。