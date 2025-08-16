米シンガー・ソングライターのビリー・アイリッシュ（２３）が１６日、さいたまスーパーアリーナで、世界１７カ国５５都市を巡るワールドツアー「ＨＩＴ ＭＥ ＨＡＲＤ ＡＮＤ ＳＯＦＴ：ＴＨＥ ＴＯＵＲ」の日本公演を開催した。日本での単独公演は３年ぶりで、１７日と二夜限りの開催。４回目の来日となった。

世界を魅了する歌姫の全２５曲のステージに熱視線が注がれた。ビリーが「今夜の調子はどう？」と呼びかけると、４万人の歓声が沸いた。ステージを縦横無尽に駆け巡ってアドレナリン全開。代表曲「ｂａｄ ｇｕｙ」の歌唱では、オーディエンスもサビを合唱して絶好調。体を揺らし、たまアリがクラブと化した。

ビリーは２０１９年にデビューし、２０年の「第６２回グラミー賞」は史上最年少１８歳で年間最優秀レコードなど主要４部門を含む５部門を受賞。世界にその名を知らしめ、今ではグラミー常連となった。ファンの期待に応え、全力でパフォーマンスしきったビリーは「皆のことが恋しかったよ。３年ぶりの公演で日本に戻ってきて、大きな会場で２夜もプレイできてうれしい。とにかく皆大好き」と感激した。