あのちゃん、セーラー服姿に称賛の声 「可愛すぎる」「似合ってる」
タレントでアーティストのあのが16日、自身のインスタグラムを更新。セーラー服姿のオフショットを公開し、ファンから「可愛すぎる」「似合ってる」と反響を集めている。
【写真】かわいい！ あのちゃんのセーラー服姿
あのは、この日放送の『新しいカギ』（フジテレビ系）の2時間スペシャルにゲスト出演。人気企画「超！学校かくれんぼ」で、栃木県宇都宮市の作新学院を舞台に大規模な生徒4300人によるかくれんぼを実施した。
インスタグラムには、この企画で着用したセーラー服姿の写真を複数投稿。キュートな写真の数々に、ファンからは「めちゃくちゃ可愛い」「セーラー服似合ってる」「まだ制服いけるね」といったコメントが寄せられている。
引用：「あの」インスタグラム（＠a_n_o2mass）
【写真】かわいい！ あのちゃんのセーラー服姿
あのは、この日放送の『新しいカギ』（フジテレビ系）の2時間スペシャルにゲスト出演。人気企画「超！学校かくれんぼ」で、栃木県宇都宮市の作新学院を舞台に大規模な生徒4300人によるかくれんぼを実施した。
インスタグラムには、この企画で着用したセーラー服姿の写真を複数投稿。キュートな写真の数々に、ファンからは「めちゃくちゃ可愛い」「セーラー服似合ってる」「まだ制服いけるね」といったコメントが寄せられている。
引用：「あの」インスタグラム（＠a_n_o2mass）