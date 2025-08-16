体操・金メダリスト「萱和磨」が愛車の「高級SUV」納車を報告！ ブラックな「レクサス車」どんなモデル？

萱和磨選手、レクサス「RX」納車を報告！

体操男子日本代表で、パリ五輪団体金メダリストの萱和磨（かや かずま）選手が、2025年7月6日、自身のインスタグラムを更新。新たにレクサス「RX」を迎え入れたことを報告しました。

体操で大活躍の「萱和磨」さんの愛車は？（Photo：時事）

萱和磨選手はセントラルスポーツに所属するプロ体操選手です。

【画像】超カッコイイ！ 「萱和磨」×「高級SUV」を画像で見る！

2023年にベルギーで行われた「2023年世界体操競技選手権」では、団体金メダルを獲得、その後「2024年夏季オリンピック パリ大会」では、男子団体の金メダルを獲得するなど、幅広く活躍しています。

そんな萱選手が、6日に自身の公式インスタグラムにて、愛車として迎え入れたRXの写真を投稿。

RXといえば、クロスオーバーSUVとして1998年に誕生。「高級セダンの乗り心地と快適性を兼ね備えたSUV」として開発され、北米市場に投入されました。

現行モデルは2022年に登場した5代目モデルで、2025年2月27日には一部改良モデルも発表されました。

ボディサイズは全長4890mm×全幅1920mm×全高1700-1705mmで、最新モデルの新車価格（消費税込み）は668万円から903万円と案内されています。

萱選手の迎え入れたRX350は、ブラックカラーの引き締まった1台。

パワートレインには最高出力279PS、最大トルク430Nmを発揮する2.4リッター直列4気筒インタークーラー付ターボエンジンを搭載。8速ATを組み合わせ、駆動方式は2WDとAWDから選択が可能です。

「麦わらの一味がメリー号からサニー号へ乗り換えたときに抱いた思いが今ならわかる気がします」「#LEXUS #RXからRX」とコメントを添えており、新車を購入した際のわくわくとした高揚感がうかがえます。

2枚目には今まで乗っていたという先代RXの写真、3枚目には納車を祝した記念品の金メダルの写真がアップされており、奥さまとともに金メダルを持って納車を喜ぶ2ショット姿も公開されています。

投稿を見たユーザーからは「おめでとうございます」「また金メダルが増えましたね」「金メダリストが金メダル」といったコメントや、購入したRXに対して「萱選手と奥様に似合ってる素敵なクルマですね」「歴代のRXの中でこの形のブラックが1番かっけーと思うなぁ」といったコメントが寄せられています。