2025年8月30日（土）・8月31日（日）日本テレビ系で放送の「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」。 本日8月16日（土）に日本テレビ系で放送した「嗚呼!!みんなの動物園」にて、「相葉保護犬トリミング特別編」の詳細を発表しました。

相葉雅紀は、保護犬トリミングの活動に携わって今年で8年目。この活動には、ただワンちゃんの体をキレイにするだけではなく、「どんな性格なのか？」「どんなトラウマを抱えているのか？」など情報がないことも多い保護犬のことを“知る”ことで、次の新しい家族に繋げていくねらいも。今回は、相葉が「24時間テレビ」ならではのとても頼もしい助っ人と一緒にワンちゃんをレスキュー。

その助っ人とは、ヒロミ、そして、俳優・椎名桔平。ヒロミはこれまでにも相葉のトリミングにお手伝いで参加してきましたが、椎名は初参加。実はパピーウォーカー（盲導犬になるための子犬を預かって、愛情をかけて育てるボランティア）の経験もある椎名。今回、どのように保護犬たちと向き合うのでしょうか？

犬を愛するドリームチームの3人が向かった先は、宮崎県の山奥にある古びた犬舎。そこには、飼い主が飼いきれなくなった14匹もの犬が。3人は、人に怯えるワンちゃんたちに寄り添ってキレイにトリミングしていくのが目標。これまでにないほどの苦戦を強いられる相葉やヒロミ、そして保護犬トリミング初挑戦の椎名が、ワンちゃんたちの思いをくみとり、愛を届けていきます。更に、トリミング作業ではサンシャイン池崎も合流。私生活では保護猫を預かりお世話している池崎は、今回どんな活躍を見せるのでしょうか？ぜひお見逃しなく。

◆番組概要

「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」

■放送日 2025年8月30日（土）、8月31日（日）

■今年のテーマ 「あなたのことを教えて」

■会場 両国・国技館

■出演者

【総合司会】上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

【チャリティーパートナー】King & Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子 ※50音順

【チャリティーランナー】横山裕（SUPER EIGHT）

【スペシャルサポーター】イモトアヤコ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/24h/