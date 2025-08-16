お笑いタレント・劇団ひとりの妻でタレントの大沢あかねが１６日、自身のＳＮＳを更新し、４０歳の誕生日を迎えたことを報告した。

大沢はインスタグラムに「本日４０歳になりました」と記し、海をバックに撮影した最新ショットをアップ。

「自分の人生を振り返ってみると１０代から本格的にお仕事をはじめて２０代、３０代とても慌ただしく過ぎていくそんな時間でした。４０代もきっと慌ただしくせっかちに過ごしている自分しか想像できません。笑。カッコよくなくても自分の人生を大切に生きられるそんな４０代にしたいです。この場を借りて、日々関わってくださるすべての皆様へ感謝を申し上げます。有難うございます。そして、今後共よろしくお願い致します」とつづった。

この投稿には、女優の豊田エリーが「Ｈａｐｐｙ ｂｉｒｔｈｄａｙ！！！！あかねちゃんにとって素晴らしい年になりますように」とコメントしたほか、「いっつも可愛い」「これからも応援してます」などの声が寄せられた。

大沢は２０１０年２月に劇団ひとりと結婚。同年９月に長女、１６年７月に長男、１９年３月に次女を出産した。