米シンガー・ソングライターのビリー・アイリッシュが１６日、さいたまスーパーアリーナで、１７か国５５都市を回るワールドツアー「ＨＩＴ ＭＥ ＨＡＲＤ ＡＮＤ ＳＯＦＴ：ＴＨＥ ＴＯＵＲ」の日本公演を行った。

２０２０年の第６２回グラミー賞で、史上最年少で年間最優秀レコードなど５部門を受賞したビリー。昨年６月、総再生回数１００億回超、世界２６か国で１位を獲得したアルバム「ＨＩＴ ＭＥ ＨＡＲＤ ＡＮＤ ＳＯＦＴ」のプロモーションのために来日しているが、ライブは３年ぶりとなった。４万人のファンからあふれんばかりの”ビリー”コールを受けると余韻に浸りながら「めっちゃ会いたかったよ。楽しんでる？」と呼びかけ。会場中央のステージ上を走り回りながら、人気曲「ＢＡＤ ＧＵＹ」、同アルバム収録曲「ＬＵＮＣＨ」など２５曲を披露。親日家としても知られることから、映画「千と千尋の神隠し」（宮崎駿監督）から着想を得たものではないかと話題になっている「ＣＨＩＨＩＲＯ」も歌唱した。

ファンに惜しみなく愛を伝え「みんなの元の戻って来られて、こんな大きな会場で２夜も過ごせて、本当に本当に本当に…うれしい」と歓喜。「私はいつもあなたたちのそばにいるよ」と約束し、歓声が起こった。

オープニングアクトでは、ＹＯＡＳＯＢＩがパフォーマンスした。ライブは明日も同所で行われる。