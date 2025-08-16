町田、クラブ新の７連勝＆公式戦１０連勝へ前半を２―０で折り返す…ナサンホ、林幸多郎が得点

◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第２６節 町田―Ｃ大阪（１６日・Ｇスタ）

町田はホームでＣ大阪と対戦し、２―０で前半を終えた。

町田は４試合連続クリーンシートに大きく貢献していたＤＦ菊池流帆がベンチ外。代わりにＤＦドレシェビッチが先発になった。前節の神戸戦（２〇０）で、今季初めてリーグ戦でボランチで先発したＤＦ中山雄太は、この試合もボランチで起用した。

町田は序盤から得点チャンスをつくる。前半８分にＦＷ相馬勇紀のクロスからＤＦ望月ヘンリー海輝が決めたヘッド弾はオフサイドになったが、同２２分に先制点を決めた。相馬の左クロスから相手がはじいた球をＦＷナサンホが右足でシュート。ボールはネットの中に吸い込まれ、先に主導権を握った。

勢いは止まらない。同４２分にはＤＦ林幸多郎がＤＦ昌子源の縦パスから反転し、左足でシュート。オフサイド判定が一度下されたが、ＶＡＲ判定の結果ゴールに変わった。前半だけでリードを２点に広げた。

黒田剛監督は１４日の練習後に「６連勝によって我々が首位になったわけではない。トップとの勝ち点差４点はすぐに追い越せるようなものでもない。４は近いようで遠いという感覚でいてもらわないと、ダメだなと思っている。目の前の一戦にいい準備をしたい」と連勝が続くチームについて話していた。