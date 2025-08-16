こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

病院の受付や会計で「診察券どこだっけ？」と探す時間って意外と多くないですか？ 自分だけであればいつもの場所からスッと取り出すだけですが、子どもたちの分はカードホルダーから探すなどけっこう非効率ですよね。

そんな通院受付をスマートかつ時短にしてくれるバッグが「KABAG Clinic」。

サンプルをお借りして使ってみたところ、通院頻度が高い子育て世代にも刺さるバッグだと感じたのでパパママのみなさんはぜひ参考にしてみてください！

もうガサゴソしない。 整理整頓を教えてくれるコンシェルジュみたいな通院バッグ 4,543円 【超超早割 30％OFF】 詳細をチェック

見た目はシンプルなショルダーバッグ

Photo: junior

「KABAG clinic」は名前のとおり通院に最適化されたバッグですが、パッと見た感じはアウトドア用にも使えそうな色合いでシンプルなショルダーバッグでした。

小脇に抱えられるぐらいのサイズは小さすぎず大きすぎずといった印象。通院時に必要な持ち物は人それぞれですが、貴重品プラスアルファと考えるといい塩梅の容量なのかなと思います。

脱着式カードホルダーが便利

Photo: junior

「KABAG clinic」で筆者が最も便利と感じたのがこの脱着式カードホルダー。マグネットでバッグからサッと脱着でき、

Photo: junior

前後それぞれ8枚のカードスロットがあるので家族分の大量な診察券もスッキリ整理。子どもが2人いる筆者は表と裏で分けたら、中身もスッと取り出せて受付もスムーズに通過でした。

収納も充実

Photo: junior

診察券ホルダーを収納部にはファスナー付きメッシュポケットを装備。用途は自由ですが、予備マスクを入れておくと通院時に忘れても安心。

Photo: junior

メインコンパートメントはiPad miniや長財布がスムーズに入るぐらいのサイズ感。小さいこどもがいる場合は母子手帳なども余裕で入ります。

仕切りポケットもあるので、ケーブルなどのガジェットも整理しやすかったですよ。

Photo: junior

フロントや背面側にもアクセスしやすいポケットがあり、パスケースやウェットティッシュなどを入れておくのにちょうどいい感じでした。

ポロッと出ているストラップは内部につながるマグネット付きキーフックになっていて、

Photo: junior

内側の先には鍵をカチッとくっつけられます。

カラーは3色

Image: KABAG

今回はベージュを試しましたが、グレーとブラックがラインナップ済み。ブラックは男性でも持ちやすい色ですね。

通院グッズをまとめておけば急病時もすぐに病院に向かえるので、診察券管理が煩雑になっている人はぜひチェックしてみてください！ 価格もセールで4,543円（税・送料込）でおトクでしたよ。

Source: CoSTORY