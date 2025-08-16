冷酷無比なキャラクターで活躍中の日本人美女レスラーが、すっぴん姿で“珍ポーズ”。すっかり恒例となったトレーニング風景の写真が再び話題となっている。

【画像】クールな日本人美女、すっぴん笑顔で“珍ポーズ”

人気プロレスラーが団体の垣根を越えて集まるブラジリアン柔術のトレーニング施設「RUDOS」の公式Instagramが13日、恒例となっているトレーニングに訪れたレスラーたちとの集合写真を投稿。そこにはWWE日本人スーパースターのジュリアや、AEW所属の女子レスラー、白川未奈らが笑顔でポーズをとる姿が収められていた。

投稿には「グローブを外すとサメが出てくる。キックボクシングチームが今日は特に猛烈だったが、特に激しかったのはミナ・シャークだ！」という文言が添えられ、選手たちが両手を上下に広げているのはどうやら“サメのポーズ”のようだ。普段は冷酷無比な“美しき狂気”として知られるジュリアも、この写真ではすっぴん姿でにっこり笑顔。リング上での姿とのギャップにファンも「ワイルドを解き放っている！新しい髪型も最高！」「とても美しい！」などとコメントしていた。

昨年9月にWWEへ移籍すると、すぐさまNXT王座獲得、そして「スマックダウン」のメインロースター昇格後もわずか6週間で女子US王座を獲得するスピード出世で話題となったジュリア。日本時間2日の同番組内で行われたゼリーナ・ベガとの王座防衛戦でも激しい戦いの末見事に勝利し、苛烈なスタイルを貫きながら着々とWWEでも存在感を高めている。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved