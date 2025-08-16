アスリートナイトゲームズin福井

陸上の日本グランプリ（GP）シリーズ・アスリートナイトゲームズin福井（9.98スタジアム）第2日は16日に行われ、男子110メートル障害決勝で村竹ラシッド（JAL）が12秒92（追い風0.6メートル）の日本新記録を樹立して優勝した。日本人初の12秒台、今季世界2位のスーパーレコードに陸上ファンが沸いた。

9月に東京で開催される世界選手権の代表に決まっている村竹が、一気に金メダル候補に浮上した。12秒92は今季世界2位となる好記録。昨年のパリ五輪の優勝タイム12秒99も上回った。

衝撃の爆走に、ネットの陸上ファンからは絶賛の嵐だ。Xには「マジで村竹の記録エグすぎる」「掛け値なしの特大日本新記録」「記録だけ見れば村竹くんは金メダル取れるな…」「村竹12秒台ガチ神」などの声が上がった。

各種目の記録を点数化して比較できる世界陸連のスコアリングテーブルでは、男子110メートル障害の12秒92は男子100メートルでは9秒82に相当。とてつもない記録をマークした23歳は、大一番に向け「やるからには負けるつもりはない。勝ちにいきたい」と闘志を高めた。



（THE ANSWER編集部）