¡ÖÀäÂÐ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¡ÎëÌÚÀ¿Ìé¤¬ÊòÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥¯È½Äê¡¢ÃÏ¸µ¶É¤Ïµå¿³¤Ë»ØÅ¦¡Ö¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤È½Äê¤ò¡×
ËÜµò¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢ËÜµò¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡£8²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏºÝ¤É¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥¯È½Äê¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¡¢¸½ÃÏ¼Â¶·ÀÊ¤«¤éÃ²¤¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤¿¡£
¡¡8²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢ÎëÌÚ¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä3ÈÖ¼ê¤Î¥Þ¥Ã¥È¥½¥ó¤ÈÂÐÖµ¡£¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤éÆâ³Ñ¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«Æ¨¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÜ°Â¤À¤¬¡¢Ãæ·Ñ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÉ½¼¨¤Î¥¾¡¼¥ó¤«¤é¤Ï³°¤ì¤Æ¤¤¤¿µå¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡£¿³È½¤Î¥³¡¼¥ë¤Ë¶Ã¤¯¤è¤¦¤ËÄ·¤Í¤¿ÎëÌÚ¤ÏÊòÁ³¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¤¥ê¥Î¥¤½£ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥Þ¡¼¥¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Ç¼Â¶·¤òÌ³¤á¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥¢¥ó¥Ó»á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Åêµå¤Ç»°¿¶¤ò¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃ²¤¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±¶É¤Ç²òÀâ¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ç¥ó¥×¥¹¥¿¡¼»á¤â¡Ö¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤ª¤è¤½6¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó15.2¥»¥ó¥Á¡Ë¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Î¾å¤À¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¶ÛÇ÷¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤È½Äê¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë