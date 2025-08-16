「24時間テレビ」相葉雅紀出演企画の詳細発表 飼育放棄の犬をドリームチームでレスキュー
【モデルプレス＝2025/08/16】8月30日〜8月31日に放送される日本テレビ系「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」。16日放送の「嗚呼！！みんなの動物園」にて、「相葉保護犬トリミング特別編」の詳細が発表された。
【写真】相葉雅紀、パンツ一丁でピンチ
相葉雅紀が保護犬トリミングの活動に携わって、2025年で8年目。この活動には、ただワンちゃんの体をキレイにするだけではなく、「どんな性格なのか？」「どんなトラウマを抱えているのか？」情報がないことも多い保護犬のことを“知る”ことで、次の新しい家族に繋げていくねらいも。今回は、相葉が「24時間テレビ」ならではの頼もしい助っ人と一緒にワンちゃんをレスキュー。
その助っ人とは、ヒロミ、そして、俳優・椎名桔平。ヒロミはこれまでにも相葉のトリミングに手伝いで参加してきたが、椎名は初参加。実はパピーウォーカー（盲導犬になるための子犬を預かって、愛情をかけて育てるボランティア）の経験もある椎名が、今回どのように保護犬たちと向き合うのか。
犬を愛するドリームチームの3人が向かった先は、宮崎県の山奥にある古びた犬舎。そこには、飼い主が飼いきれなくなった14匹もの犬が。3人は、人に怯えるワンちゃんたちに寄り添ってキレイにトリミングしていくのが目標だが、果たしてレスキューはうまくいくのか。
これまでにないほどの苦戦を強いられる相葉やヒロミ、そして保護犬トリミング初挑戦の椎名が、ワンちゃんたちの思いをくみとり、愛を届けていく。更にトリミング作業ではサンシャイン池崎も合流。私生活では保護猫を預かりお世話している池崎が今回はどんな活躍を見せるのか。（modelpress編集部）
