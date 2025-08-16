Ìî¡¹Â¼Í§µª»Ò»á¡¡¤ï¤¬»Ò¤Ëà¥Ç¥ì¥Ç¥ìá¤Î²¬Â¼Î´»Ë¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¡Ö¼¡¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ëº¤¤ë¤Í¤ó¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬¡ª¡×
¡¡¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡¦²¬Â¼Î´»Ë¤¬£±£¶ÆüÊüÁ÷¤Î´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ª¤«¤Ù¤í¡×¤Ë½Ð±é¡£¸åÇÚ¤ÇÊüÁ÷ºî²È¤ÎÌî¡¹Â¼Í§µª»Ò»á¤Ë»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æà¥À¥á½Ð¤·á¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìî¡¹Â¼»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Ì¼¤Î°ì²Ö¤µ¤ó¤È¥²¥¹¥È½Ð±é¡£»Ò°é¤ÆÏÀ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤·¤«¤ë¤³¤È¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÂçÂÎ¡¢¥Þ¥Þ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥Þ¤¬ÅÜ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ã¤ÆÉ×¤Ë¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤¦¤Á¤ÎÉ×¤Ï¡¢²¿¤«ÃÎ¤é¤ó¤±¤É¾è¤Ã¤«¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£¸å¤í¤«¤é¡Ø¤½¤ä¤½¤ä¡ª¡¡¥Þ¥Þ¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤ä¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¥¬¥ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¤¤¤é¤ó¤Í¤ó¤È¡×¤È¡¢¤Þ¤ºÉ×¤Î£²Ãú·ý½Æ¡¦ÀîÃ«½¤»Î¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÀîÃ«¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÌ¼¤¬ÅÜ¤é¤ì¤Æ¤ë»þ¤ÏÌÛ¤Ã¤È¤¤¤Æ¡¢¸å¤«¤é»ä¤¬Á´Éô¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¡ØÊ¬¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¯¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë²¬Â¼¤Ï¡Ö²¶¤Ï¤Þ¤À¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ø¤ó¡£¤À¤«¤éÅÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡¢Á´Á³¡×¤ÈÅÇÏª¤·¡ÖºÊ¤«¤é¡ØÅÜ¤é¤Ê¤¢¤«¤ó»þ¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤ï¤Ê¤¢¤«¤ó¤Í¤ó¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢ÅÜ¤êÊý¤âÊ¬¤«¤é¤ó¤·¡¢¤Þ¤ÀÁ´Á³¤«¤ï¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢Ìî¡¹Â¼»á¤Ï¡Ö´Å¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤È¤«¤á¤Ã¤Á¤ã¤ä¤é¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈµÍÌä¡£
¡¡²¬Â¼¤¬¡Ö¤Þ¤¢¤½¤Î¡Ä¡£¡ØÍß¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¤Í¡×¤È¸ý¤´¤â¤ë¤È¡¢Ìî¡¹Â¼»á¤Ï¡ÖËè²óËè²ó¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤¿¤éÇã¤¤Êª¤Ç¤¤Ø¤ó¤·¡¢¤ª¶â¤â¤â¤¿¤Ø¤ó¤«¤é¡¢¤¢¤ì¤ò¤¤¤«¤Ë¸«¤»¤Ê¤¤¤«¡£¡Ø¸«¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤Á¤Ë¥Í¥º¥ß¤ß¤¿¤¤¤ÊÌîºÚ¤¢¤ë¤Ç¡Ù¤È¤«¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢µ¤¤ò¤½¤é¤»¤Æ¤È¤«¡£¡ÊÊì¿Æ¤¬¡Ë¡Ø£±²ó¤À¤±¤Í¡Ù¤È¤«¸À¤¦¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤ä¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤¢¤ì¤â¤¦¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¼¡¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ëº¤¤ë¤Í¤ó¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬¡ª¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£