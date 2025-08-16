¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£Ç£±¡ÛÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¤¬²¦¼Ô¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¤È¤Î½à·èÀ©¤¹¡ª¡¡EVIL¤È¤Î·è¾¡¤Ø¡Ö²¶¤ò¸«¤È¤±¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï£±£¶ÆüÍÌÀÂç²ñ¤Ç½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡ÊÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡á£³£°¡Ë¤¬£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡Ê£³£¸¡Ë¤ò·âÇË¤·¡¢·è¾¡Àï¡Ê£±£·Æü¡¢ÍÌÀ¡Ë¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò£³°Ì¤ÇÆÍÇË¤·¤¿ÃÝ²¼¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤È¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¼Ô·èÄêÀï¤òÀ©¤·¤Æ£´¶¯Æþ¤ê¡££Â¥Ö¥í¥Ã¥¯£±°Ì¤Ç²¦¼Ô¤Ë¤·¤ÆÁ°Ç¯ÅÙÇÆ¼Ô¤Î¥¶¥Ã¥¯¤È·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°Àï¡Ê£··î£³£°Æü¡¢Âçºå¡Ë¤Ç¤Ï¥¶¥Ã¥¯¤ÎÊÑ·¿¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÝ²¼¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤â´ØÀáµ»ÃÏ¹ö¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¶¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÑ·¿¥¢¡¼¥à¥Ð¡¼¡¢»°³ÑÄù¤á¤ËÊá³Í¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉµçÃÏ¤ÎÏ¢Â³¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â·ã¤·¤¤ÂÇ·âÀï¤«¤é¥¶¥Ã¥¯¤È¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥Ý¥¹¥È¾å¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤òÀ©¤¹¤ë¤È¡¢ÀãÊø¼°¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¥¢¥í¡¼¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤Ë¿âÄ¾Íî²¼¡£¶¯Îõ¤Ê¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢°ìµ¤¤Ë¥ì¥¤¥¸¥ó¥°¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡ÊÀû²ó¼°¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¥¢¥í¡¼¡Ë¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤ÆµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¡¢½à·è¾¡¤â¤¦£±»î¹ç¤ÇÄÔÍÛÂÀ¤ò·âÇË¤·¤¿£Å£Ö£É£Ì¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç£Å£Ö£É£Ì¤È»ë»¦Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿ÃÝ²¼¤Ï¡Ö²¶¤«¤é¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï°ì¤Ä¤À¤±¤À¡£²¶¤ò¸«¤È¤±¡£ÌÌÇò¤¯¤·¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¤è¡£¥Õ¥í¥à¡¦¥¸¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¡×¤È¹ë¸ì¡£À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¸¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¤¬¡¢Èá´ê¤Î£Ç£±½éÀ©ÇÆ¤Þ¤Ç¤¢¤È£±¤Ä¤À¡£